Cuando una empresa familiar crece, sus clientes también lo hacen con ellos

Si de transporte se trata podemos hacer un recorrido por la historia, incluso mucho antes de la invención de la rueda en la historia humana. Lo que sí se puede destacar es que hay una diferencia en la actualidad en lo artificial de un presente automatizado y frío y de lo realizado bajo la tutela del trabajo, el esfuerzo y la tradición que pasa de generación en generación. Es aquí precisamente donde ponemos principal atención y en la empresa de Logística y transporte EL Principal S.A. de esto saben y mucho pues lo viven cada día.

“La empresa es básicamente una familia, nuestra familia, y con esto quiero significar que no sólo lazos de sangre nos unen sino que con el tiempo fue absorbiendo a nuevos eslabones de esta cadena que nos permiten brindarnos en servicio y en dedicación a todos y cada uno de nuestros clientes”, afirma Maximiliano Muñoz principal referente de la firma.

Se autodefinen como una empresa experimenta de transporte de carga y logística con una flota propia. Vehículos modernos y registrados, bien mantenidos y cuentan con un recursos humanos altamente calificados y comprometidos con la excelencia en el servicio, lo que les permite ofrecer soluciones personalizadas a cada persona, gran empresa o pequeña pyme.

Su labor va más allá del transporte de cargas ya que disponen de gran variedad en tipos de unidades, alcanzando la cobertura del servicio con Semi remolques, Furgones paqueteros, Furgones de frio los cuales cuentan con un sistema novedoso de Seguimiento de Carga en todos los destinos a todo el país

Una cuestión de tradición familiar

El éxito logrado no llegó solo, se fue gestando desde el primer momento en el que Maximiliano sintió todo el peso y la responsabilidad de su Padre, quien no solo fue su progenitor, sino su amigo, tutor y mentor de valores para él y toda su familia.

“Mi padre me enseño principios y valores que son los que hoy profeso”, comentó Maxi “Lamentablemente él ya no está entre nosotros pero desde una estrella nos sigue alumbrando en el camino, en cada ruta y en cada compromiso que tomamos cuando trabajamos”, recordó emocionado.

Sin ir más lejos el propio nombre de la empresa lo refleja y lo evoca en cada viaje. Su padre, Aurelio Muñoz, en el paso por la vida militar fue Principal del ejército y así se originó el nombre que hoy los identifica y los distingue. Aurelio cumpliría este 17 de Febrero 81 años y su familia y amigos aún lo recuerdan y lo extrañan.

Si de enseñanzas se trata Maximiliano recuerda una anécdota que lo marcó y le sirvió de gran aprendizaje y que dejó grabado a fuego los valores que hoy profesa junto a su empresa. “Un día me quedé a dormir en la casa de un amigo y la noche anterior habíamos salido a bailar a un boliche de San Miguel y vinimos bastante pasados de copas; al otro día no podía levantar pero tenía que volver a casa a levantar el piso de la cocina con el pico”, evocó pensativo.

“Cuando levantaba el pico para sacar el piso me iba para atrás con herramienta y todo y mi papá sabía que tenía una resaca feroz, pero así y todo me hizo levantar todo el piso y cuando terminé me dijo – La joda es muy linda pero siempre primero está la familia y el trabajo -”

Hoy las enseñanzas, las vivencias y los compromisos hacen que El Principal S.A. sea una empresa de familia y de servicio digna de confiar.

Desde el 11 3114-4040 vía telefónica o desde su página web www.transporteselprincipal.com.ar son las vías de contacto para contratar el servicio de transporte que se busca a la hora de generar movimientos de cargas para empresas consolidadas o Pymes emprendedoras.

