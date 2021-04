Malvinas Argentinas: se inauguró el Museo “Ex Combatientes de Malvinas”

Impactos: 17

Diario de la Ciudad de Manuel Alberti (3-4-21) www.manuelalberti.com.ar – A 39 años del conflicto bélico por las Islas Malvinas, en el municipio de Malvinas Argentinas se rindió un sentido homenaje a los Veteranos y Caídos de aquella guerra. Primero, se realizó un acto en la Plaza “2 de Abril” y luego hubo una caminata hasta el flamante Museo “Ex Combatientes de Malvinas”.

Sobre la jornada, el intendente Leo Nardini, describió como “muy emotivo” rendirle homenaje a “los héroes de guerra”. “Nosotros como municipio de Malvinas Argentinas en el Conurbano, seguimos ampliando cuestiones que tienen que ver con mantener viva la historia y la gesta de Malvinas”, agregó el jefe comunal.

Sobre el Museo que se construyó en el centro de la localidad de Los Polvorines, Nardini destacó “el trabajo que han hecho los Veteranos y sus familias para poder enseñarles la historia a los más chicos, que sepan de dónde vienen, por qué nos llamamos así y mantener vivo lo que es esta causa que tiene que ver con la defensa del territorio nacional”.

“Muchos han puesto el pecho, su vida y hasta algunos tiene secuelas por haber defendido con honores a nuestra Argentina. Yo siempre fui un agradecido de que me hayan recibido cuando aún no era intendente, ellos vieron mi buena intención de conocerlos, ver qué proyecto tenían y escucharlos para que tengan el lugar que realmente merecen”, culminó Leo Nardini.

Oscar Cunello, referente del Museo “Memorias de una Guerra”, dijo: “Estamos muy contentos de contar con este museo hermoso gracias a Leo (Nardini) que nos edificó este espacio. Él nos acompañó desde el primer minuto en todo lo que queríamos hacer, desde la parte material y también en lo humano y gracias eso podemos tener lugares tan lindos en homenaje a nosotros. Desde el municipio siempre estuvieron a disposición y eso fue fundamental. En 2015, cuando vi que Nardini saludó veterano por veterano me dije ‘acá cambia la historia en el distrito de Malvinas Argentinas'”.

También participaron del homenaje: Museo Memorias de una Guerra; Centro Ex Soldados Combatientes de la Guerra de Malvinas; Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas; autoridades policiales; Cámara de Comercio Empresarial e Industrial de Malvinas Argentinas; Agrupación Argentina Leones del Camino; Motociclistas de Malvinas Argentinas y José C Paz; Comunidad Motera Malvinas Argentinas; Agrupación Tigres del Monte; parte del ejecutivo de Malvinas Argentinas.