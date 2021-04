Escobar: Se realizó el acto oficial por el 2 de Abril con la presencia del Intendente Sujarchuk

Impactos: 19

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (3-4-21) www.manuelalberti.com.ar – En un día muy especial y emotivo se llevaron a cabo los correspondientes honores en un acto oficial en el Partido de Escobar del que participó el Jefe Comunal , Ariel Sujarchuck. El Intendente desde sus redes expresó al respecto “Conmemoramos el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza de los Ex combatientes, en Belén de Escobar. Junto al presidente del Centro de Veterano de Guerra de Escobar, Juan Carlos Monti y la Agrupación Herencia Malvinas, recordamos y homenajeamos a quienes dieron la vida valientemente defendiendo la soberanía de las Islas y destacamos la tarea que durante estos 39 años vienen realizando los ex combatientes. En el actual contexto, donde la soberanía se disputa en todo el mundo, el reclamo sobre las islas Malvinas es una responsabilidad de todas y todos los argentinos, y que todavía tengamos nuestras islas tomadas habla de un conflicto que aún está vigente, que no es visto como una cuestión del pasado, sino que debe atravesar un proceso de incorporación social colectiva. Por eso, tenemos que siempre apropiarnos de esta defensa del suelo argentino, reclamarlo de manera eterna y honrar la tarea que hicieron nuestros veteranos y la tarea que llevan adelante sus hijos y sus nietos.