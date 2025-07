Pese a que el municipio de Pilar valló la plaza y quitó el busto del Gral. San Martín, Manuel Alberti Celebró el 60° Aniversario

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (12-7-25) www.manuelalberti.com.ar – Con profundo simbolismo y emoción, la comunidad de Manuel Alberti conmemoró el 60° aniversario de su fundación con un acto que quedará grabado en la memoria colectiva. La jornada, reconocida de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires , tuvo lugar en la iglesia frente a la Plaza Libertador General San Martín, transformada en escenario de un sentido homenaje organizado por la Asociación Cultural Sanmartiniana de Manuel Alberti y Pilar, presidida por su fundador y presidente , José Cuello, creador de la fecha fundacional (11 de julio) y junto a la Comisión de Patrimonio y Aniversario.

Vecinos, instituciones educativas, comerciantes, asociaciones culturales y fuerzas vivas de la comunidad se congregaron para rendir tributo a una historia recuperada y celebrada con orgullo. Uno de los momentos más conmovedores fue la presentación oficial de la bandera local que viajará al Vaticano para ser bendecida y la interpretación del Himno de Manuel Alberti, transformado en marcha por iniciativa de José Cuello —historiador, escritor y presidente de la asociación organizadora—, dicho himno cuenta con arreglos musicales del Teniente Coronel Tomás Obregón y el Teniente Sergio Mastrandrea. La prestigiosa Banda Militar ” Mayor Domingo de Ruvo” asignada al Liceo Militar Gral. San Martín, dirigida por el : Teniente Primero Maestro de Banda Exequiel Ruiz, (Director de la Banda Militar) ejecutó la pieza en medio de un marco solemne, escoltada por Granaderos y acompañada por el cálido aplauso del pueblo.

“Fue un acto profundamente emotivo, organizado por mi querida Asociación Cultural Sanmartiniana de Manuel Alberti y Pilar, de la cual soy fundador y presidente”, expresó Cuello Su incansable labor por rescatar la identidad de la localidad ha sido el motor de una transformación histórica sin precedentes.

En 2011, Cuello publicó el libro y documental Kilómetro 42, donde reconstruyó el origen del pueblo a partir de dos pilares: la llegada del ferrocarril y la labor de la hermana María Alicia Capriani, perteneciente a la Obra Cardenal Ferrari, una monja que enseñaba catecismo en tranvías adaptados como aulas.

Cuello desde 2011 fundamentó y organizó la historia de la ciudad con la fecha fundacional, reconocida por ordenanza municipal en 2012. “Desde entonces, cada año presento algo nuevo para seguir construyendo identidad”, recordó.

Entre los legados más significativos se encuentran el escudo, la bandera, el himno y la Cápsula del Tiempo, creada en 2015 y destinada a ser abierta en 2065. Este singular aparato lleva cartas de alumnos escritas a si mismos pero del futuro también lleva moneda de curso legal de la época , grabaciones , un ejemplar del Libro KM 42 y algo muy especial que es un secreto, además recuerdos de vecinos y objetos con valor simbólico. “Ayer también cumplió 10 años… y sigue su viaje hacia el futuro”, destacó Cuello.

El historiador y conductor de Radio y Televisión hizo saber el bochornoso proceder realizado por la intendencia de Federico de Achával, quien es esquivo a valores patrios y de identidad como fue evidenciado en varias oportunidades. Por mandato del Intendente Obras públicas comenzó a realizar obras innecesarias de remodelación a la Plaza Libertador General San Martín a sabiendas de que allí todos los años se realiza el importante acto de la fecha fundacional de Manuel Alberti. No conforme destruyó el pedestal y retiró el busto del Padre de la Patria , sin informar su paradero , pese a las notas de intimación presentadas por la Asociación Cultural Sanmartiniana de Pilar.

“Muchos vecinos me comentan que tienen sospechas de que haya sido totalmente premeditado el impedimento de acceso a la plaza y están preocupados (como todas las Asociaciones Culturales Sanmartinianas de la República Argentina que condenan el accionar)” disparó Cuello “Manuel Alberti no necesita una Plaza nueva, la que había estaba bien, Manuel Alberti necesita Cloacas, para darle dignidad a sus habitantes, necesita un Hospital , para darle una mejor Salud, pero lo que más necesita también es respeto a la historia y a la identidad. La historia y la identidad no se negocian con la política, no deben ser usados para hacer política partidaria ni para alimentar a punteros locales”, cerro el ex presidente del Rotary Club de Manuel Alberti.

Pese a que La municipalidad valló la plaza y retiró el busto del General San Martín la comunidad Albertina (no influenciada por punteros políticos) respondió con compromiso, y eso fue lo más valioso que se vio en la jornada. Pese a los obstáculos, el acto contó con el apoyo de asociaciones sanmartinianas de San Miguel y Grand Bourg, agrupaciones de Scouts, comerciantes, vecinos y Granaderos que escoltaron con gallardía la celebración.

“Agradezco a mis sanmartinianos que fueron una parte esencial en este evento y ellos son Franco Ricoveri, Noelia Gómez, Carlos Rugilo, Yamila Varela, Olga Barragan, Lorena Varela, Gisela Casella, Marcelo Paredes y Facundo de los santos”

Este Aniversario fue valorado, pasando por sobre una intendencia de corte populista que gobierna Pilar, siendo reconocido y declarado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires como de Interés Legislativo, presentado por la Diputada Romina Braga, quien personalmente días atrás visitó la localidad , junto con Matías Yofe, el congresal Felipe Montes de Oca y Claudio Ponce de León con Albana Zoppolo realizar la entrega de la certificación que lo acredita y que figura firmada por el Dr. Gervasio Bozzano, Secretario Legislativo y el Diputado Alexis Raúl, Guerrera Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

La labor de Cuello ha trascendido lo local. Realizó excavaciones en el Obelisco porteño buscando los restos del presbítero Manuel Alberti y promovió símbolos identitarios que hoy son orgullo de la ciudad. En esta ocasión, anunció que la bandera presentada será enviada al Vaticano para ser bendecida por el Papa, llevando con ella el mensaje de un pueblo que se reconoce en sus raíces.

Por último, Cuello volvió a destacar la necesidad de preservar la identidad por encima de cualquier interés: “La historia y la cultura de un pueblo no pueden ser utilizadas como herramientas políticas. Este acto fue de y para la gente”.

El milagro de Manuel Alberti

Cuello, principal orador, sorprendió a los presentes contando lo que podría ser un acto de milagrosa fe y es haber encontrado un resto óseo entre los sobrantes de la tierra del lugar donde estuvo sepultado el presbítero Manuel Alberti (donde luego se construiría el Obelisco porteño). Cuello tras la excavación en 2018 en el antiguo camposanto de la iglesia San Nicolás de Bari, lugar elegido por Manuel Alberti para ser sepultado luego de su muerte y producida por un ataque cardíaco en 1811.

José Cuello había llegado hasta casi 4 metros de profundidad pensando en el Buenos Aires antiguo del siglo XIX , un año después de la Gesta de Mayo y al no encontrar visiblemente nada gran parte de esa tierra fue a parar dentro del monolito que él mismo construyó en la Plaza Albertina para quedar sellado para siempre. Habiendo sobrado una porción del suelo de 1811, Cuello decidió confeccionar pequeños recuerdos con la misma para ser entregado a vecinos y personas destacadas del pueblo como homenaje. Al encontrarse rellenando un recipiente de vidrio Cuello pudo observar que algo asomaba misteriosamente , que no era gránulos de tierra, sino que presentaba un color amarillento y una textura más lisa. Inmediatamente y por haber cavado en el lugar donde el sacerdote fue sepultado y del que nunca se hallaron sus restos por las obras en 1936, cuello recordó que por el apuro y la emoción de realizar el monolito en la plaza, jamás se detuvo a revisar la tierra detalladamente , más allá de un simple vistazo cuando la depositó en el monumento declarado de interés municipal.

“Estaba por acostarme y como había llenado el primer frasco de vidrio con la tierra sobrante y estaba pensando en cómo hacerles un rótulo con un código QR que contara la historia de esa tierra, lo pude en mi mesa de luz, mientras miraba un documental sobre trenes antiguos, que son mi pasión, sentí que algo me llamaba (imaginariamente) y giré la mirada hacia la izquierda, y allí estaba pegado contra el frente del frasco en dirección mía, algo que resaltaba y sobresalía. Me quedé paralizado porque comencé a recordar que jamás revisé a fondo y me comenzaron a temblar las piernas por lo que podía llegar a tener frente a mi , y que estuvo durante 7 años esperando ser descubierto. Con cautela , destapé el frasco, sacudí un poco con la mano y quedó más expuesto aún lo que puede ser un resto óseo , y tal vez , si existen los milagros, una parte del cuerpo del Presbítero que da nombre a mi ciudad” , relató José Cuello emocionado

“No quiero generar falsas expectativas pero parece parte de un hueso o una pieza dental , y por haber yo excavado en un campo santo , donde estuvo enterrado Manuel Alberti, seria milagroso que sea el único resto encontrado de su cuerpo hasta ahora. De todas maneras quiero enviar a analizarlo con alguien que sepa sobre el tema” aclaró el Periodista e historiador.

“Sería una señal que nuestro prócer nos está guiando y alentando , especialmente en este tiempo donde el pueblo que lleva su nombre se encuentra en inmerso en una gestión política municipal de Pilar esquiva a los valores Patrios y de identidad”, concluyó.

Habiendo generado un gran impacto no esperado en el público presente por lo comentado y mostrado, el homenaje concluyó con un tributo a los pioneros , una distinción especial al Director de la Banda, Teniente Primero Maestro de Banda Exequiel Ruiz, director de la Banda Militar ” Mayor Domingo de Ruvo” asignada al Liceo Militar Gral. San Martín y un escudo de Manuel Alberti de edición especial por el 60° aniversario dejando y un mensaje esperanzador a las nuevas generaciones: custodiar y proyectar la historia de Manuel Alberti hacia el futuro, con la certeza de que la identidad se construye con amor, esfuerzo y memoria compartida.

Finalizado el acto los granaderos fueron llevados por la Asociación Cultural Sanmartiniana de Manuel Alberti y Pilar hasta escuela María Madre Nuestra, sorprendiendo a los alumnos con su presencia.