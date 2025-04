Politica:La Coalición Cívica de Pilar continúa sumando voluntades para un Pilar mejor

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (13-4-25) www.manuelalberti.com.ar . Desde la sociedad civil, el profesor Gastón Bivort decidió brindar su apoyo, para las próximas legislativas, al proyecto que encarnan Matías Yofe, Claudio Ponce de León y Albana Zoppolo, de la Coalición Cívica local.

Es uno de los docentes más prestigiosos del distrito y durante años dirigió una de las instituciones educativas más representativas de Pilar. Es profesor de historia, y abrazó su profesión con una enorme vocación y la certeza de que la educación es la única manera de alcanzar la igualdad de oportunidades.

Gastón Bivort nunca militó en la política partidaria, aunque se reconozca liberal republicano «con conciencia social», de los «de fines del siglo XIX, principios del XX», convencido de la necesidad de un Estado fuerte, en especial en su ámbito, el de la educación.

En ese sentido, el docente explicó que su adhesión principalmente es para con el periodista «al que conocí de chico, fuimos compañeros de colegio y nos reencontramos en la pandemia, cuando yo quería expresarme enojado por el cierre de las escuelas».

«Ponce de León me abrió las puertas de sus medios sin condicionamientos, y pude hablar y escribir sin censura alguna, y estos son gestos que se valoran», indicó antes de describir al ahora candidato a concejal como «independiente, valiente, de los que no se casan con nadie y no se dejan tentar por ningún ‘sobre’». En su opinión, «tiene una ética extraordinaria y un compromiso real para cambiar Pilar, con valores y honestidad».

En este punto, Bivort consideró necesario aclarar que «puedo no estar de acuerdo con algunos dirigentes de la Coalición Cívica, pero tengo que reconocer que son de una integridad y ética intachables, y que con estos nombres pueden generar una oposición real para una verdadera transformación de Pilar».

Asimismo, reconoció que «no soy fácil de convocar, pero el compromiso y la pasión de Ponce de León me conmueven», previo a destacar también la figura del presidente de la CC local, Matías Yofe, «en el que veo valores y la fuerza de la juventud». «Tiene compromiso y coraje, como lo ha demostrado todo este tiempo», indicó.

Por su parte, dijo, «voy a colaborar desde lo mío, desde la educación, desde afuera». «Aunque depende de la provincia, creo que hay mucho que desde el municipio de Pilar se puede hacer», consideró previo a evaluar que con la administración actual «se hicieron asfaltos, que la gente agradece, pero es un engaño porque le faltan servicios básicos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida».

De esta manera, importantes referentes de nuestra sociedad, con una alta imagen, se suman casi en lo cotidiano a este armado de la CC que en lo local busca aglutinar a todas las tendencias e ideologías, en el convencimiento de que deben ser los propios vecinos del distrito los protagonistas de un cambio real ya que son ellos mismos los que padecen el desamparo y la ineficiencia del Estado.

Con este concepto, la CC va conformando un armado electoral sumamente competitivo que, sobradamente, permite vislumbrar que una verdadera oposición vuelva al Concejo Deliberante.