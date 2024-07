Falta de Respeto y Patriotismo en Pilar: El Caso de Manuel Alberti

Por José Cuello

–

El 9 de julio, día de la independencia argentina, es una fecha que debería unir a todos los ciudadanos en un sentimiento de orgullo y respeto hacia nuestra nación. Sin embargo, en la localidad de Manuel Alberti, en el partido de Pilar, se ha evidenciado una falta de compromiso patriótico por parte del gobierno municipal.

Este 9 de julio , la avenida principal amaneció como cualquier otro día, sin banderas ni colores patrios, evidenciando que para actos políticos o partidos de futbol SÍ existe presupuesto municipal y para el día de la independencia, el 25 de Mayo o el día de la Bandera NO.

“Estado municipal populista de Pilar = 1 Patriotismo = 0”

Tristemente una frase como esta define esta situación cual si fuera un marcador deportivo y resume la preocupación de muchos albertinos que notan cada vez más un gobierno comunal de Pilar, populista y caracterizado por su enfoque en la retórica y la popularidad inmediata y que a menudo descuida los valores fundamentales de respeto y amor por la patria marchando a contramano de un gobierno nacional elegido por la mayoría de los votantes que decidieron un cambio.

La falta de respeto por las instituciones y la apatía hacia el patriotismo son señales preocupantes, y en Manuel Alberti se potencia como en el caso de haber nombrado a un complejo Polideportivo con el nombre de un jugador de futbol y no con el de un prócer, escritor o pensador argentino o tal vez pionero de la región que inspire valores y compromisos con lo local. El populismo no contempla esos marcadores de identidad o distorsiona y manipula los parámetros con los que lo mide.

Como albertinos, vecinos, ciudadanos y en algunos casos Sanmartinianos, pero especialmente argentinos, debemos exigir que nuestros líderes municipales promuevan los valores cívicos y el amor por nuestra Patria. El 9 de julio no es solo un feriado; es un recordatorio de nuestra identidad y nuestra responsabilidad como argentinos. Si no se respeta lo nacional, menos se logrará en lo local o será usado selectivamente para sacar provechos de ello. El futuro y las próximas generaciones nos lo demandarán si no cambiamos estos procedimientos abusivos y selectivos. Manuel Alberti y Pilar son parte de UNA SOLA ARGENTINA, – Viva nuestra Argentina, respetemos nuestra Argentina, Vivamos nuestra Patria –

Visitas: 15