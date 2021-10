Nuevos patrulleros para llevar más seguridad a los vecinos de Pilar

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (4-10-21) www.manuelalbarti.com.ar – El intendente Federico Achával, junto al candidato de Pilar Santiago Laurent, recibió al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, que llegó al distrito para entregar 54 nuevos móviles policiales, entre otros recursos, que serán destinados a reforzar la seguridad del municipio y a cuidar a todos los vecinos de Pilar.

En el acto participaron además el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y el secretario local del área, Federico Kruse.

En este marco, Federico Achával, expresó: “Hoy es un día muy importante para Pilar. Estos nuevos móviles permiten sostener que desde hoy cada barrio va a ser recorrido con nuestros trabajadores de seguridad en vehículos 0km. Y es muy importante porque recibimos una fuerza de seguridad que no tenía las herramientas para hacer su trabajo, después de un gobierno que hizo marketing con el tema seguridad pero que no hizo realidad nada de lo que prometió. En cambio, hoy, estos nuevos 54 móviles muestran la firme decisión de la provincia y del presidente de invertir en seguridad, de incorporar herramientas para que nuestros vecinos estén más cuidados. Y lo hacemos desde un abordaje integral de la seguridad. Y darle los instrumentos de trabajo necesarios a las fuerzas de seguridad forma parte de ese abordaje para que no tengamos que estar decidiendo qué barrio recorremos y cuál no”

Por su parte, desde el Microestadio Municipal, Kicillof afirmó que: “Estamos mostrando hechos reales, tangibles y avanzando en una tarea compleja. Si hay un ámbito donde hacen falta cambios profundos es en la seguridad de la provincia. Y eso tiene que ver con esto que estamos haciendo acá. (…) No hay en la historia de la Provincia una inversión tan grande en patrulleros como la que estamos haciendo, 94 nuevos patrulleros 0km en Pilar. Y también logramos dar mayor dignidad a los salarios de los agentes de la policía. Era necesario dotar de un plan de seguridad a la provincia”.

Asimismo, Laurent sostuvo: “Estamos trabajando para dar respuesta a problemas estructurales y empezamos por solucionar lo urgente pero sin perder de vista la necesidad de políticas sociales que generen inclusión. Hoy es un día importante porque estamos haciendo lo que un Estado debe hacer, que es dar las herramientas necesarias para que quienes llevan la presencia del Estado a la calle lo puedan hacer en condiciones dignas, tanto en seguridad, como en salud y en educación. Estamos demostrando día a día que este es el camino”.

Las unidades entregadas incluyen en su mayoría camionetas blindadas que se utilizan como patrulleros, también se entregaron móviles policiales. Los mismos serán destinados a todo el distrito, reforzando la presencia policial en todos los barrios. Con estos móviles, por primera vez en la historia de Pilar, el 100% de las flotas del Comando de Patrullas, de la Policía Local y de las Comisarías serán vehículos 0km y cada una de las 15 localidades contará con al menos un móvil policial fijo.

Estas unidades se suman a las 40 entregadas durante el mes de diciembre pasado, totalizando 94 nuevos móviles destinados a cuidar a los vecinos. Los mismos serán distribuidos de la siguiente forma: 10 serán destinadas al COM; 12 a Pilar; 28 entre Del Viso, Manuel Alberti y Lagomarsino; 16 a las localidades de Derqui, La Lonja, Manzone y Villa Astolfi; 15 a Fátima, Manzanares, San Francisco, Champagnat y Pilar Sur; 13 a Villa Rosa y Zelaya.

Impactos: 3