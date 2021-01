Malvinas Argentinas: Leo Nardini visitó la planta de Der Will S.A.

Impactos: 6

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (27-1-21) www.manuelalberti.com.ar – Leo Nardini visitó la planta de Der Will S.A.

Se trata de una empresa textil que exporta productos a países de la región. La misma se instaló recientemente en Villa de Mayo. “La industria es un pilar fundamental para poner a la Argentina de pie”, declaró el intendente de Malvinas Argentinas.

– El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la planta de la empresa textil Der Will S.A., firma que mudó sus instalaciones recientemente a la Ciudad de Villa de Mayo desde el distrito de Vicente López y se dedica a la fabricación de medias.

Adidas, Nike, Topper, son algunos de los gigantes del rubro indumentaria clientes de Der Will S.A., cuyos productos son exportados a países como Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia. “Me reconforta ver cómo una empresa de Malvinas Argentinas continúa produciendo, exportando, cumpliendo todos los protocolos, y cuidando a sus empleados, vecinos y vecinas”, enfatizó el jefe comunal.

La empresa nacida en el año 1991 emplea a 100 personas en su flamante planta. Nardini celebró la mano de obra genuina y agregó que “la industria es un pilar fundamental para poner a la Argentina de pie, y es por eso que en Malvinas Argentinas apoyamos su crecimiento y fortalecimiento”.

En su recorrida por el lugar, Leo Nardini estuvo acompañado por Juan Carlos Ferreyra, secretario de Industria, Producción y Medio Ambiente de Malvinas; Roberto Caratozzolo, secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana local; Marcelo López Imizcoz, presidente de Der Will S.A.; Fernanda Manuello, gerenta de Der Will S.A.; Guillermo Pienessi, Ingeniero Industrial a cargo de la construcción de la planta.