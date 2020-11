Auto chocó y cayó al arroyo en Manuel Alberti

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (14-11-20) www.manuelalberti.com.ar – Durante las primeras horas de la mañana se registró un choque y posterior despiste de un auto del tipo SUV, marca Volkswagen de color azul que tras perder el control cayó al arroyo que atraviesa la calle Hipólito Yrigoyen , altura Palacio Duhau.

Según trascendidos el vehículo poseía las chapas patentes de otro auto, no correspondiendo la numeración con autopartes grabadas y tendría pedido de captura en el distrito de José C. Paz. Los peritos investigan en el lugar ya que al no haber cámaras de seguridad se desconoce gran parte de lo sucedido.