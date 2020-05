Operativo especial para la entrega de tarjetas AlimentAR casa por casa en Manuel Alberti

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (4-5-20) www.manuelalberti.com.ar – Hoy comenzó el primer operativo de entrega de Tarjetas AlimentAR casa por casa en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Agentes municipales recorrerán hoy los primeros 200 hogares de la localidad de Manuel Alberti para hacer efectiva la llegada de esta importantísima ayuda social. Dentro de esta nueva modalidad impuesta en el marco de las nuevas disposiciones aplicadas por el gobierno nacional para evitar la concentración de personas ante la posible propagación del coronavirus, se entregarán 1817 tarjetas que se suman a las 12.700 que ya se otorgaron.



Respecto a la continuidad de esta iniciativa, el jefe comunal Federico Achával destacó que “Atender el hambre es una prioridad que no podemos dejar de lado en el marco de esta pandemia. Por eso, el municipio está haciendo un gran esfuerzo para que los que tienen que recibir esta herramienta no salgan de sus casas. El Estado sigue haciéndose presente y comprometiéndose a cuidar a quienes más lo necesitan. Por eso, con esta ayuda económica de acompañar a las familias vulnerables que se suma a otras medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia. Además de cuidar la salud, estamos atentos a la economía y a cubrir los problemas que pueden surgir debido al aislamiento establecido para evitar la propagación de este virus”.



Por su parte, la Secretaría General de Pilar, Soledad Peralta, detalló que “Cuando llegaron las tarjetas notamos que faltaba Manuel Alberti. Ante esta situación, la semana pasada empezamos a enviar un mensaje de texto a cada uno de los beneficiarios. Ellos contestaron y coordinamos la visita. No es un mecanismo fácil de concretar pero lo más importante para nosotros es cumplir con el derecho a la alimentación y cuidar a los vecinos”.



La funcionaria agregó: “Esta ayuda es parte del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, un programa lanzado por el gobierno que no tiene fecha de caducidad por el momento y responde a una preocupación del gobierno nacional y municipal de que todas las familias tengan un plato de comida en la casa para compartir en familia. Eso siempre es importante y ahora más que nunca”.



La entrega de la tarjeta es al titular e intransferible. El mecanismo se activa cuando los beneficiarios reciben un SMS. A partir de este mensaje de texto, se tienen que comunicar con el municipio a través de una línea de Whatsapp y de esta manera se coordina la entrega. Al responder, se le debe adjuntar una foto del DNI para que, al momento de la entrega, se pueda corroborar tanto la identidad como el domicilio. En los lugares de entrega es indispensable que se encuentre el titular. En el caso de que no esté presente, ésta no podrá concretarse.



“El Intendente Achával está haciendo eje en el cuidado de cado uno de nosotros y por eso debimos diseñar nuevas formas de llegar a los vecinos. En esta situación, no se puede generar un espacio donde se concentre gente. Siguiendo este objetivo, también el municipio está vacunando casa por casa. Miramos al vecino de forma prioritaria. Quédense tranquilos los que tienen que recibir la tarjeta que nos vamos a comunicar con todos ellos”, agregó la funcionaria.



El dinero se deposita una vez por semana, todos los miércoles, y con esto se evita que la gente vaya toda a comprar el mismo día. Con la tarjeta se puede adquirir cualquier tipo de alimentos y los negocios que cuentan con el sistema Posnet la deben aceptar y sin cobrar ningún tipo de comisión. Funciona como una tarjeta de débito. La diferencia es que no se puede extraer el efectivo sino que solo se puede usar para comprar alimentos. La entrega de éstas nuevas 1810 tarjetas, además, supone un ingreso de 10 millones de pesos a los negocios de cercanía.



Y concluyó: “Detrás de cada tarjeta AlimentAR hay muchas familias beneficiadas con esta política alimentaria de un Estado que cumple con el derecho a la alimentación y que cuida a quienes más lo necesitan”.