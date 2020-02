San Miguel: Dos pungas detenidos gracias a “Ojos en Alerta”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (3-2-20) www.manuelalberti.com.ar – Habían robado celulares y dinero a personas que circulaban en pleno centro comercial del distrito. Una pareja de pungas que merodeaban y robaban a vecinos en el centro de San Miguel fueron detenidos in fraganti tras ser identificados por las cámaras de seguridad del municipio.



En rigor, el caso fue resuelto en gran medida gracias a la alerta de un vecino que, al ser testigo de los robos, no dudó en contactar a “Ojos en Alerta” aportando la ubicación de los delincuentes.



Inmediatamente, desde el Centro de Monitoreo de San Miguel se detectó a ambos sospechosos, tras un seguimiento de cámaras en donde se veía cómo abrían las mochilas y los bolsos de los vecinos desprevenidos. Llevaban, a su vez, bolsas de compras simulando estar de paseo por el centro comercial.



En pocos minutos, la Policía Municipal los interceptó en la esquina de Perón y Charlone. Al revisarlos, se les encontró tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. Finalmente fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 1era de San Miguel, poniéndose a disposición de la Justicia.



“Ojos en Alerta” es un programa de seguridad y participación ciudadana que ya conecta a más de 50 mil vecinos. A través de WhatsApp, sirve para alertar al COM ante un hecho delictivo o emergencia. Utiliza recursos como fotos, videos, mensajes de texto, audios y ubicación, convirtiendo al celular en un verdadero botón antipánico.



Esta herramienta surgió en San Miguel en noviembre de 2016 y luego fue implementándose en distintos municipios de la Provincia: ya son 14 distritos en los que está operativo, además de la Ciudad de Buenos Aires.