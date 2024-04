Jornada sobre historia local a cargo del periodista e historiador José Cuello en el CENS 456 de la Escuela 10 de Manuel Alberti

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (23-4-24) www.manuelalberti.com.ar – El CENS 456 de Manuel Alberti realizó el pasado miércoles 17 de abril una jornada sobre la historia local a cargo del periodista, escritor e historiador y conductor de Televisión y Radio , José Cuello.

La misma se llevó adelante poco después de las 18.30 hs en el SUM (Salón de Usos Múltiples) de la escuela número 10 de Manuel Alberti ubicada en calle Batalla de Curupaytí 327 y se inició con las palabras de bienvenida por parte de las autoridades tales como Susana Rivarola, Directora del CENS y el profesor convocante, Ricardo Ramos quien dicta la materia Ciudadanía y Cursos 2B, nivel jóvenes y adultos.

La idea de conocer en profundidad los orígenes de la localidad surgió del propio Ramos quien previamente conocía al escritor e historiador cuando fue declarado de Interés municipal su cuarto libro (Segundo sobre Manuel Alberti) Manuel Alberti, presbítero del encuentro. Conociendo especialmente que Cuello fue pionero y mentor de la creación de la fecha fundacional del pueblo mediante su primer libro y documental Km 42 historia de una localidad llamada Manuel Alberti, realizó una petición formal y así rápidamente se concretó la jornada.

Cuello Abrió el encuentro haciendo una introducción detallada de los orígenes de la localidad para luego proyectar el Documental (Basado en su primer libro) realizado en 2012 y premiado en distintos certámenes por haber sido estrenado en Cine y en Televisión oportunamente .

“La propuesta se dio con el fin de poner en valor a nuestra escuela ubicada en la localidad de Manuel Alberti , su vecinos y la historia Local”, afirmó Ramos, docente de Ciudadanía.

“El balance de la jornada fue altamente valorado para toda la comunidad educativa, ya que pudimos conocer a nuestros forjadores y hacedores de nuestra localidad y además poner en valor y resalto el trabajo historiográfico de José Cuello, que desde 2010 trabaja incansablemente para visibilizar a nuestra localidad en todos los lugares posibles pero también dejar un legado para las futuras generaciones. Viendo el documental y con lo narrado por José me enteré que somos conocidos en Alemania y hasta en el Vaticano entre otros lugares del mundo y eso me hace sentir orgulloso”.

En ese sentido los alumnos fueron también espectadores de lujo porque fueron encontrando la historia local en cada imagen o parte de la charla.

“Yo soy de Entre Ríos (Concepción del Uruguay) y hace dos meses vivo acá en Buenos Aires y estoy estudiando en Manuel Alberti”, confiesa Brisa Maitena Godoy Ferreyra, alumna de 3ro. B.

“La charla que nos brindó José Cuello me llamó muchísimo la atención porque hay muchas cosas que no nos enseñan en la escuela de la misma historia. Por eso me encanta que podamos seguir aprendiendo todos los días algo nuevo de lo que fue la vida de nuestros próceres y pioneros de este lugar. Me encantó el documental y pienso que entre toda esa gente que forjó la historia local, seguro estaba mi tío, que él vive desde el principio acá”, confesó y agregó “Conocer un poco más de él barrio donde vivo y de quien fue Manuel Alberti fue increíble y muy interesante también”, finalizó la aplicada alumna.

Por su parte el Periodista, escritor e historiador destacó. “Estoy muy contento que cada vez haya más escuelas que quieren conocer nuestra historia, como esta en la que vivimos una maravillosa jornada como en todas las que doy esta charla y en las que proyecto el documental”, y agregó “Como yapa , pude mostrarles un adelanto de la continuación de mi libro y documental que se llamará km 42,5 (Kilómetro 42 y medio) donde cuento que es lo que pasó luego de que la localidad de Manuel Alberti se reencontró con su historia, es decir cuento los hechos sucedidos desde 2011 hasta el presente, la Cápsula del Tiempo, el Monolito a la memoria de Manuel Alberti y la creación de la Bandera Albertina, Escudo e Himno y pude sorprenderlos llevándoles una BANDERA DE MANUEL ALBERTI”, finalizó Cuello, vecino y conductor de Radio y Televisión además de Sanmartiniano.

Además de lo alumnos y directivos también acompañaron la jornada los profesores Graciela Zugasti, Viviana Muñoz , Diego Vegetti, Sandra (auxiliar) Hugo González , Viviana Muñoz, Viviana (preceptora) y el alumno fotógrafo Álvaro Retamoso.

Visitas: 50