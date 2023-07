ESTADO MUNICIPAL AUSENTE: Robaron placa recientemente repuesta en Monumento Nacional a la memoria del presbítero Manuel Alberti

En tiempos donde obras públicas no realizadas se apresuran a ser terminadas antes de los comicios electorales, en tiempos donde Manuel Alberti es el centro de las miradas de candidatos que buscan segundas oportunidades, hay un vacío que no logra ser interesante a los cánones que el año electoral requiere. Se trata de la historia, se trata de la identidad, de la pertenencia de un humilde pueblo que es nuevamente pasada por alto, literalmente ignorada y no protegida.

El pasado 11 de julio de 2023 , aniversario de la localidad de Manuel Alberti, fue el marco para la reposición de dos placas que habían sido vandalizadas hace ya largo tiempo atrás, una la del busto del Gral. San Martín y la otra del monolito.

Bajo la lluvia pero con una ceremonia alegre, colorida y engalanada por el regimiento de granaderos junto al regimiento de infantería “I” Tomás Iriaete, las nuevas placas quedaron emplazadas nuevamente de donde habían sido sacadas,

Poco duró la alegría pues el vandalismo, la inseguridad y el olvido de un municipio esquivo a la importancia expresada de este monolito declarado de interés Municipal (expediente 4089-007423 /2018 resolución N°1182-18 ) hicieron tristemente que la nueva placa del Monumento Nacional sea sustraída otra vez y a los ojos de los vecinos , evidenciar lo poco que poco se hace desde la mirada comunal de Pilar para acompañar y resguardar el patrimonio cultural de una localidad.

Este robo, si bien incomoda y genera malestar en los vecinos, no puede opacar lo logrado en consecuencia por la identidad Albertina desde hace más de 10 años.

UN POCO DE HISTORIA LOCAL

Manuel Alberti está en su segundo apogeo, desde 2011 cuando comenzó a ordenar su pasado, y logró a través de un libro (km 42), un documental y la voluntad de vecinos comenzar el camino de la identidad, la conocida IDENTIDAD DE MÍ PUEBLO teniendo gracias a todo ello su fecha fundacional el 11 de julio.

Fue en 2015 que al cumplir 50 años de historia marcada de pioneros la localidad se lanzó al futuro entre cartas de alumnos, monedas, libros, imágenes y recuerdos atesorados en una cápsula del tiempo para mostrar a las nuevas generaciones futuras hasta donde se había llegado. Por ese entonces cada año se celebraba la fundación con alegría y entusiasmo. En un principio la celebración del día en que paró el primer tren en el viejo apeadero, era legítima, pero después se politizó, haciendo pues una grieta entre lo genuino y lo forzado. Poco después y con la reafirmación de la identidad hizo que Manuel Alberti sea de lleno un sentido homenaje al prócer nacional integrante de la Primera Junta y que dio nombre a la localidad y se desató una histórica epopeya nacional para “repatriar” la tierra del lugar de la tumba del presbítero, lo que demandó una excavación en pleno Obelisco porteño, ya que allí se fue sepultado Manuel Alberti pero sus restos jamás aparecieron.

Gracias a ese desafío, descansa en un monolito y en la plaza principal de la localidad, la tierra del lugar donde en algún momento estuvo el presbítero y prócer argentino y todo ello fue reflejado y presentado para todo el país desde la Base Esperanza en la Antártida entre 2018 y 2020.

La plaza, la capsula del tiempo y el monolito a la menoría de Manuel Alberti fueron testigos en 2021 (en plena pandemia) de como flameó por primera vez, la bandera de la localidad creada con la ayuda de las escuelas, instituciones y vecinos que desde sus casas sin poder salir por el corona virus aportaron sus decisiones. Un año después, en 2022, la misma plaza ya no sólo vio flamear otra vez la bandera, sino que escuchó los acordes del HIMNO A MANUEL ALBERTI que había sido compuesto.

LA TRISTE REALIDAD

Este nuevo atropello a la identidad de la única localidad del Partido de Pilar que tiene bandera, escudo, himno y un monumento nacional, deja en claro el órden de prioridades de la gestión comunal. La historia y la identidad local están amenazadas por la desprotección y el no acompañamiento en este camino, resaltando que cada uno de estos eventos importantes para afianzar la identidad en los últimos tres años no contaron con el acompañamiento del Jefe Comunal, a quien siempre se le cursó oportunamente las invitaciones correspondiente.

Actualmente se investigan cámaras de seguridad privadas de la zona

Impactos: 138