Se realiza la Decima Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Pilar de manera remota entre los concejales.

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (11-8-21) www.manuelalberti.com.ar – El Honorable Concejo Deliberante de Pilar invita a acceder a las 10:00 hs del día jueves 12/08/2021 al canal de Youtube https://www.youtube.com/channel/UC8HDh844348Ktu11mZaZH9g a presenciar la Decima Sesión Ordinaria que se llevara a cabo en el Concejo Deliberante de manera remota entre los concejales.

ORDEN DEL DIA

l) Consideración y aprobación del Acta de la novena Sesión Ordinaria de fecha 8 de julio de 2021.-

2) Notas recibidas.-

DESPACHOS DE CCMISIONES

LEGISLACIÓN ‘INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

3) Expediente NO 16821 – CONCEJAL LOURDES FILGUEIRA – S!Licencia.- (DECRETO)

4) Expediente NO 166/21 — BLOQUÊ FRENTE DE TODOS — Pesar por fallecimiento de bomberos voluntarios de Tres de Febrero.- (RESOLUCION)

5) Expediente N O 164,21 – BLOQUE FRENTE DE TODOS – Repudio apoyo del ex Presidente Mauricio Macri al golpe de estado en Bolivia.- (RESOLUCION)

6) Expediente N O 162/21 BLOQUE FRENTE DE TODOS • Beneplácito al Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de aportes pc: Tareas de Cuidado.-(RESOLUCION)

7) Expediente NO – BLOQUE FRENTE DE TODOS – Beneplávito a la sanción de la Ley

27.629.- (RESOLUCION)

8) Expediente N O 159/21 – BLOQUE FRENTE DE TODOS – Personalidad destacada al bombero voluntario Leonardo Silva.- (ORDENANZA)

9) Expediente NO 158/21 – BLOQUE FRENTE DE TODOS Beneplácito al proyecto de Ley de etiquetado frontal de alimentos.- (RESOLUCION)

IO)Expediente NC 155/21 – BLOQUE FRENTE DE TODOS – Adhesión a la Ley Provincial 15. n 35.(ORDENANZA)

1 1) Expediente NO 5925-156/21 – SECRETARÍA GENERAL – Convenio de Cooperación con el Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Nación.- (ORDENANZA)

12) Expediente NO 4468-15″21 – SEORETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – Convenio con la Secretaría de Inclusión Social de la Nación.- (ORDENANZA)

Pilar

Szaxl) PÚBLICA SABERANÍA ALIMENTARIA MEIO AMBIENTE Y DEPORTE

Expediente 163/21 – BLOQUE FRENE DE TODOS – Adhesión a la Ley 15.298 “Día Provincial del vacunador y vacunadora (ORDENANZA)

14) Expediente NO 169,21 – BLOQUE FRENTE DE TODOS – Cesión de uso gratuito al Ministerio de Salud de la Pcia. De Bs.As.- (ORDENANZA)

EDUCACION, CCLTCRA, CIENCI.u Y TECNOLOGÍA

15) Expediente NO 157,21 — BLOQUE ESPACIO ABIERTO — Declarar artista descatado al Sr. Eduardo Bravo.- (ORDENANZA)

16)Expediente NO 167/21 – BLOQUE FRENTE DE TODOS – Declarar de interés Municipal a Setiembre “Mes del Educador”.- (ORDENANZA)

