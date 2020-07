Manuel Alberti celebra 55 años con la presentación de un nuevo Libro y Bomberos harán sonar sus sirenas a la hora que llegó el primer tren en 1965

CLICK AQUÍ PARA VER LA PRESENTACIÓN EN VIVO

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (11-7-20) www.manuelalberti.com.ar – Este 11 de julio Manuel Alberti celebra un año más, como lo hace desde que con el Libro KM 42 (Historia de una localidad llamada Manuel Alberti) José Cuello fundamentó e impulsó la creación de una fecha que sea tomada. Así fue como la llegada del primer tren que paró por primera vez en el viejo apeadero KM 42 , marcó a fuego la futura localidad de Manuel ALberti. Cuello además de rodar un documental, dar a conocer la historia albertina en colegios e instituciones , y luego de lanzar la Cápsula del Tiempo M-A ahora va por más.

Este año y como no se va a realizar nada por el aislamiento social preventivo y obligatorio el Periodista y escritor, decidió regalarle a la localidad un nuevo libro que habla en parte de ella. Se llama Manuel Alberti , presbítero del encuentro y es un libro que comenzó como un texto biográfico para conocer al sacerdote que dio nombre (luego de KM 42) a la localidad. A punto de terminar el libro Cuello notó que no habia certeza alguna sobre dónde están los restos del presbítero, ya que falleció en 1811 y fue sepultado en la iglesia San Nicolás de Bari, la cual fue demolida en 1936 para contruir el Obelisco Porteño. Con esa duda Cuello logro hacer una incursión autorizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2018 para tratar de encontrar la verdad. Al no hallar los restos mortales el Periodista trajo tierra del lugar donde estuvo enterrado y contruyó un monolito en la Plaza de la localidad con dicha tierra en su interior , siendo esto lo más cercano que se tendrá del célebre congresal de la Primera Junta. Esto y mucho más narra en su cuarto libro y para ello contará con la participación de Granaderos a Caballo Gral. San Martín, Regimiento de infantería “Patricios”, y una comunicación muy especial desde la Base Esperanza en la Antártida Argentina, ya que hasta allí llegó el primer ejemplar del nuevo libro uniendo dos continentes y homenajeando a los hombres y mujeres “Antárticos” que hacen patria todos los días en la lejanía.

Cuello estrenará así el 11 de julio a las 11.45 el video presentación de su nueva obra en la plataforma Youtube pero además contará con las sirenas de los Bomberos Voluntarios de Del Viso, que a pedido del periodista, harán sonar a las 11.35 hora en que llegó aquel primer tren. Esta acción comenzará a repetirse todos los años , hasta tanto Manuel Alberti tenga su propio destacamento de Bomberos , proyecto en el que José Cuello también está trabajando.