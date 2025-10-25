Cines Multiplex celebra Halloween con un festival de terror y precios ‘de ultratumba’

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (25-5-25) www.manuelalberti.com.ar – La semana de Halloween llega con una propuesta escalofriante para los amantes del cine de terror. Cines Multiplex anunció su Festival del Miedo 2025, que se desarrollará en todos sus complejos con una programación especial de estrenos, reestrenos y clásicos del género, acompañada por promociones exclusivas y actividades temáticas.

Durante toda la semana, los espectadores podrán disfrutar de títulos como Teléfono negro 2, El cadáver de la novia, La hora de la desaparición, Haz que regrese, Sé lo que hicieron el verano pasado, Exterminio: La evolución, Destino final: lazos de sangre, Longlegs: coleccionista de almas y La hermanastra fea, entre otros. Una auténtica maratón de miedo garantizada para quienes buscan emociones fuertes en la pantalla grande.

Precios y promociones especiales

Las entradas tendrán valores promocionales “de ultratumba”:

Entradas 2D: $5.000 todo el día (exclusivo para películas de terror).

$5.000 todo el día (exclusivo para películas de terror). Experiencia 4D: $10.000 para funciones seleccionadas del género.

$10.000 para funciones seleccionadas del género. Combo 666: $16.000, incluye un balde de pochoclos y dos vasos de gaseosa, con la posibilidad de elegir los pochoclos con colores de Halloween.

Una experiencia inmersiva

Los complejos ofrecerán selfie points temáticos, personajes terroríficos, premios y sorpresas, para que el público viva la fiesta de Halloween a pleno. La propuesta busca combinar lo mejor del entretenimiento cinematográfico con una ambientación inmersiva y participativa.

Trayectoria nacional

Con más de 65 años de trayectoria, Cines Multiplex es una empresa familiar argentina que se ha consolidado como una de las cadenas más importantes del país. Opera cinco complejos —Belgrano, Lavalle, Canning, Pilar y San Juan— con más de 40 salas y alrededor de 8.000 butacas. Es, además, la única cadena del país que cuenta con salas 4D en todos sus complejos, junto a formatos premium como “Comfortplus”, “Platinum” y la imponente sala 3D Xtremo, con una pantalla de 200 m².

Entradas y más información

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.multiplex.com.ar o en las boleterías de cada cine.

Más novedades y contenidos del festival pueden seguirse a través de @cinesmultiplex en redes sociales.