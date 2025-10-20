Entregan los primeros autos eléctricos de la marca BYD en Argentina

Diario de la Ciudad de Manuel Alberti www.manuelalberti.com.ar, 14 octubre 2025

En un hito para la industria automotriz nacional, en Pilar se concretó la entrega de las primeras tres unidades del fabricante chino BYD en Argentina, en un acto desarrollado en el concesionario de la empresa Cigliutti Guerini, ubicado sobre la Ruta 8 kilómetro 52,5. Durante la ceremonia, estuvieron presentes directivos de BYD Argentina y del grupo concesionario, quienes acompañaron a los primeros clientes que recibieron sus vehículos eléctricos. El nuevo espacio comercial diseña un showroom de aproximadamente 2.000 m² cubiertos, ubicados en un predio de 5.300 m², con taller técnico, áreas de servicio y exhibición para hasta 12 vehículos. Según los organizadores, esta entrega marca el inicio oficial de la operación de la terminal en el país y representa el ingreso de modelos como el Dolphin Mini, Yuan Pro y Song Pro al mercado local. Desde la firma concesionaria señalaron que “ser los primeros en entregar unidades BYD en Argentina es un orgullo enorme” y que el paso simboliza una apuesta por la movilidad sustentable. El municipio de Pilar destacó el hecho como un avance tecnológico y una señal de inversión en el territorio, además de vincularlo con políticas públicas de electromovilidad y futuro urbano. Este evento se suma a la tendencia creciente de vehículos eléctricos en la zona norte del conurbano bonaerense y es seguido con atención por actores del mercado automotor.