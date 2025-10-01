Malvinas Argentinas: Una emprendedora que hornea sueños en Tortuguitas

Diario de la ciudad de Manuel Alberti www.manuelalberti.com.ar (1-10-25) – En Tortuguitas, sobre la calle Moreno 1125, el aroma a pan recién salido del horno guía a los vecinos hacia un lugar especial: La Tienda de Pan. Allí trabaja Karina Maldonado, una mujer que convirtió su pasión y esfuerzo en un emprendimiento que hoy es símbolo de superación y compromiso con su comunidad.

Su historia comenzó en la intimidad de su casa, donde empezó a amasar para su familia y pronto los pedidos de amigos y conocidos se multiplicaron. En poco tiempo, su cocina quedó chica para la cantidad de bandejas que salían día tras día. Esa experiencia le enseñó que con constancia y dedicación se podía soñar en grande, incluso en tiempos difíciles.

“En realidad me inicié en esto sin que me diera cuenta y fue con el afán de ayudar a mi marido con el reparto de el pan” recordó Karina. “Yo quería sumar algo y ya sabía hacer budines y ahí arranco todo hace 2 años atrás”.

Con una capacitación en el rubro, ahorros, sacrificio y mucho apoyo de sus seres queridos, Karina dio el salto y abrió las puertas de su propia panadería. La Tienda de Pan nació como un proyecto familiar y de amigos y hoy se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos de la zona.

El local ofrece una amplia variedad de panificados: desde los clásicos flautones y figazas hasta rosquitas y bolitas de fraile que evocan la tradicional repostería de las abuelas. También se destacan sus tartas, pepas de limón y budines, todos elaborados con el sello casero que caracteriza a Karina y que ya es parte de su identidad.

“Con la situación económica actual, que cambia mes a mes, hemos tratado de mantener los precios accesibles y por eso también tenemos ofertas semanales . Para seguir sumando ideamos un sistema de fidelización de clientes y lo trabajamos de la siguiente manera “ , explica la joven panadera. “Se trata de una tarjeta de regalo y descuento y consiste en darle a nuestros clientes una tarjetita que tiene 12 circulitos y cada vez que ellos vienen completan un círculo . Al terminar de completar los doce círculos se llevan 2 días o 1 depende descuento el producto que consuman sin cargo”.

Pero más allá de las recetas, lo que distingue a La Tienda de Pan es la calidez de su atención. Karina conoce a cada cliente, sabe quién pasa después del trabajo a buscar figazas, quién elige siempre budines de limón y quién pide “las rosquitas para el mate de la tarde”. Ese vínculo cercano es parte de la esencia de su emprendimiento.

Su historia no es solo la de una panadería, sino la de una mujer que se animó a apostar por sí misma y que hoy inspira a otros emprendedores. En cada tanda que produce se resume un mensaje de esperanza: que con trabajo, pasión y perseverancia, los sueños se pueden amasar hasta que tomen forma.

Quienes visitan La Tienda de Pan no solo se llevan pan caliente, budines o tartas: también se llevan un poco de esa historia de lucha y superación que Karina comparte, sin darse cuenta, en cada sonrisa detrás del mostrador.

En Tortuguitas, La Tienda de Pan ya no es solo un negocio. Es un lugar que nació de un sueño y que hoy alimenta tanto el cuerpo como el espíritu de toda una comunidad.

Acerca de Tienda de Pan: Teléfono 11 5698 8468 – IG _tiendadepan_mkl