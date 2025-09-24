Malvinas Argentinas: Desbaratan banda de narcotraficantes tras siete allanamientos

.Ciudad de Tortuguitas, 24 de septiembre de 2025 – Tras una investigación de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, subdelegación San Miguel, en conjunto con la Policía de Malvinas Argentinas, se realizaron siete allanamientos en la ciudad de Tierras Altas, que derivaron en la detención de once personas y el secuestro de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos probatorios.

La investigación, iniciada en agosto, permitió reunir las evidencias necesarias para accionar contra la organización. Los operativos se llevaron a cabo en cinco domicilios del Barrio de Emergencia “El 38” y en dos propiedades de la zona céntrica de la ciudad.

La banda se dedicaba a la venta de cocaína y marihuana. En total, se incautaron 4.222 envoltorios de cocaína y 1.253 envoltorios de marihuana. Además, se secuestraron una pistola Bersa 9 mm, un revólver calibre 32 mm, municiones, 248.000 pesos en efectivo, nueve celulares y dos termoselladoras.

Entre los detenidos se encuentran seis hombres y cuatro mujeres mayores de edad, y un joven de 17 años. La causa continúa en marcha y está a cargo de la Fiscalía N° 16 del Departamento Judicial de San Martín.