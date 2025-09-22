Malvinas Argebrinas: Una banda de roba patentes fue detenida

Captados cometiendo el delito por las cámaras de monitoreo, se alertó al móvil policial más cercano y comenzó la persecución. Los detenidos son tres hombres y un menor de edad. El auto en el que operaban también era robado.

Malvinas Argentinas, 22 de septiembre de 2025 – Los agentes del Centro Operativo Municipal (COM) de Malvinas Argentinas detectaron un acto delictivo en horas de la noche, en la intersección de las calles Dardo Rocha y Tres Arroyos, en la ciudad de Los Polvorines. Una banda de cuatro integrantes, a bordo de un auto, sustraía la patente de un vehículo estacionado en la vía pública. De inmediato, un móvil policial inició la persecución, que culminó con la detención de los sospechosos.

La banda se movilizaba en un Toyota Etios, que tenía pedido de secuestro emitido ese mismo día por la Comisaría 3ra de Escobar. Dentro del vehículo se halló un arma de utilería y la chapa sustraída, identificada a través de las cámaras.

El seguimiento de la persecución quedó registrado desde el inicio: comenzó en Los Polvorines, y continuó por Juan Francisco Seguí desde General Soler hasta América, en la ciudad de Grand Bourg. Allí, el auto de los delincuentes, acorralado por el móvil policial, perdió el control y colisionó contra el cordón. Con apoyo de otros móviles, los cuatro ocupantes fueron reducidos cuando intentaban escapar en distintas direcciones.

Los detenidos fueron identificados, trasladados al Hospital de Trauma para controles y luego derivados a la comisaría correspondiente. Se trata de tres hombres mayores de edad y un joven de 16 años. En la causa intervienen la UFI N° 23 y la UFI Juvenil, y fue caratulada como Encubrimiento Agravado y Averiguación de Ilícito.