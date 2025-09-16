Persecución y aprehensión tras un robo en Los Polvorines

.

Malvinas Argentinas, 15 de septiembre de 2025 – El robo de una bicicleta en el cruce de la Av. Pdte. Perón y Congresales, ciudad de Los Polvorines, dio inicio a una persecución que culminó con la aprehensión del sospechoso en la ciudad de Villa de Mayo. Efectivos de Protección Ciudadana actuaron en conjunto con el Centro Operativo Municipal (COM) para interceptar a la persona que cometió el ilícito.

En un primer momento, un móvil de Protección Ciudadana llegó al lugar del hurto y, a pocas cuadras, localizó al hombre que llevaba la bicicleta. De manera simultánea, desde el COM detectaron los movimientos y coordinaron acciones con los agentes en la calle.

Al notar la presencia del móvil de seguridad, el sospechoso abandonó el rodado y emprendió la huida a pie. En su intento de escapar, se dirigió hacia el cruce ferroviario de Remedios de Escalada y Congresales, pero al encontrarse con el paso del tren no logró atravesarlo y siguió corriendo por un costado. Mientras tanto, el dueño de la bicicleta pudo recuperarla.

Finalmente, el individuo fue localizado en el paso a nivel de Eva Perón y Tres Arroyos, en la ciudad de Villa de Mayo, a pocas cuadras del lugar del hecho. Tras constatar su estado de salud en el Hospital de Trauma, fue trasladado a la Comisaría 2da de Los Polvorines, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Este operativo demuestra la importancia del trabajo articulado entre el COM y los móviles de Protección Ciudadana, garantizando una respuesta inmediata y efectiva en materia de seguridad para los vecinos y vecinas del distrito.