Mario Ishii lanzó una fuerte respuesta al veto nacional del financiamiento educativo

Diario de lamciudad de Manuel Alberti (13-9-25) El gobierno de Milei vetó este miércoles en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada en el Congreso. La determinación provocó un fuerte rechazo del intendente de José C. Paz y Secretario Ejecutivo de las Ciudades del Aprendizaje de UNESCO para Latinoamérica, Mario Ishii, quien lo expresó mediante un duro mensaje en redes sociales.



«Como Intendente y Secretario Ejecutivo de las Ciudades del Aprendizaje de UNESCO para Latinoamérica no puedo callar frente a este veto presidencial».



«Sacar fondos a las universidades es una tremenda irresponsabilidad ya que significa dejar a miles de estudiantes sin oportunidades, romper con el derecho humano básico de acceder a la educación y condenar al país a un atraso profundo».

«Lo digo con la experiencia de haber fundado gran parte de mi gestión sobre las bases de la educación, impulsando proyectos y construyendo una Universidad y Facultades, donde hoy miles de personas estudian convirtiéndose en profesionales».



«La educación no es un gasto, es la mejor inversión para el desarrollo del país. Hoy me pongo del lado de cada pibe y piba que sueña con progresar y con darle un futuro distinto a la Argentina».

Mario ISHII



La legislación contemplaba la actualización automática de los haberes de acuerdo con la inflación, la asignación de recursos para infraestructura, becas y fortalecimiento académico, además de un incremento paulatino de la inversión estatal en educación: del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.



«La Universidad Pública es parte de nuestra identidad y la vamos defender cada vez que sea necesario» advirtió el senador electo de Fuerza Patria: «Hoy me pongo del lado de cada pibe y piba que sueña con progresar y con darle un futuro distinto a la Argentina», «La educación no es un gasto, es la única llave que abre puertas al crecimiento y a la esperanza«, concluyó Mario Ishii.