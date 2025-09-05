Andy Genna: “En cada barrio de Pilar los vecinos nos dicen lo mismo: impuestos altos, inseguridad y abandono

”

La última semana, el candidato a concejal por La Libertad Avanza, Andy Genna, recorrió distintos barrios de Pilar junto a su equipo para escuchar a los vecinos y reafirmar las propuestas que sostiene desde el inicio de la campaña: menos impuestos, más seguridad, agua y cloacas, y un municipio que deje de vivir del bolsillo de la gente.

El lunes la jornada comenzó en la Plaza de Pilar junto a Diego Valenzuela candidato a Senador Provincial y luego continuó por el centro de la ciudad, donde comerciantes y vecinos remarcaron que la realidad es cada vez más difícil: impuestos que los asfixian e inseguridad que no da tregua.

Continuando la semana estuvo en Zelaya, donde los comerciantes expresaron su principal preocupación: los robos constantes que obligan a muchos a bajar las persianas antes de tiempo. Más tarde, en la salida del colegio Oak Hill, padres y familias coincidieron en que la falta de planificación urbana complica la vida cotidiana.

También hizo recorrida por Fátima, donde los vecinos denunciaron obras de asfalto que duran menos de un mes: “plata tirada mientras seguimos pagando impuestos altísimos”, fue la queja generalizada. Por la tarde, en la salida de North Hills, se sumaron reclamos por tránsito colapsado e inseguridad en los accesos.

Y terminando la semana arrancó el día en la entrada de la USAL y siguió por el Tribarrial, donde se repitió el reclamo contra la burocracia municipal que frena a quienes quieren invertir y trabajar. Más tarde, en los colegios Madre del Divino Pastor, Verbo Divino y Solar del Pilar, el contacto con las familias volvió a poner sobre la mesa la necesidad de un municipio que se ocupe de lo esencial.

También estuvo en San Francisco, donde la prioridad fue la falta de cloacas y agua potable. Más tarde, en Santa María y Derqui, los vecinos reclamaron que la plata de todos no se use más en ñoquis, afiches y shows mientras los barrios siguen abandonados.

Se realizó el cierre de campaña en el centro de Pilar, con una convocatoria que reunió a militantes y vecinos que se suman cada vez con más fuerza a la propuesta de La Libertad Avanza. Por la tarde, la recorrida continuó en Palmas, donde los comerciantes destacaron la necesidad de menos impuestos y más trabajo.

En cada encuentro, Genna fue claro: “En Pilar hay dos modelos. El del kirchnerismo, que en 16 años nos dejó sin servicios básicos y con impuestos cada vez más altos, o el de la Libertad, que propone orden, seguridad, menos impuestos y más oportunidades. Nosotros elegimos la Libertad, y vamos a llevarla a cada barrio de Pilar”.