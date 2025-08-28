Andy Genna recorrió los barrios de Pilar con un mensaje claro: menos impuestos, más seguridad y un municipio al servicio de los vecinos

Durante la última semana, el candidato a concejal por La Libertad Avanza, Andy Genna, encabezó una intensa agenda de recorridas por distintos barrios de Pilar junto a su equipo, escuchando a vecinos y comerciantes que repiten las mismas preocupaciones: impuestos asfixiantes, inseguridad creciente y un municipio ausente en los servicios esenciales.

La semana comenzó con la recorrida en Alberti, donde los vecinos señalaron el abandono de la zona y la falta de respuestas concretas del gobierno municipal.

Siguio en Manzanares, donde comerciantes y familias expresaron su malestar por la falta de planificación de obras que perjudicaron durante meses la actividad económica del barrio, obligando a muchos a cerrar sus persianas.

Genna continuó su semana en Del Viso, donde se repitió uno de los principales reclamos de la campaña: la burocracia y las trabas para habilitar comercios. Los vecinos coincidieron en la necesidad de habilitaciones definitivas, gratuitas y online, para poder trabajar sin condicionamientos.

Los últimos días tuvo una agenda cargada que incluyó paradas en Los Tilos, La Lonja y Robles del Monarca. En cada barrio, los reclamos fueron similares: falta de cloacas, inseguridad y el ahogo fiscal que representa Pilar, uno de los municipios con mayor presión impositiva del país.

Genna encabezó una actividad en Derqui, donde volvió a remarcar que en Pilar se juega una elección clave entre dos modelos: el del kirchnerismo, que dejó al distrito sin servicios básicos, y el de la Libertad, que plantea orden, seguridad y oportunidades de crecimiento.

La semana cerró el domingo en Las Piedras (Tortugas), donde el candidato compartió un encuentro con familias de la zona, reforzando su mensaje de cercanía y compromiso.

Con cada recorrida, Andy Genna consolida su campaña como primera opción de los vecinos que reclaman un municipio eficiente, menos impuestos y más oportunidades de trabajo.