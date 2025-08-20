Malvinas Argentinas: Se pusieron en funciones 19 nuevos patrulleros en Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, recibió este martes al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para encabezar una jornada que incluyó la inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Villa de Mayo, la entrega de patrulleros, motos y ambulancias, y la recorrida por la obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº23 (ex 202). Acompañaron el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y autoridades provinciales y municipales.

Los 19 patrulleros se incorporan a la Policía de la Provincia de Buenos Aires que opera en el distrito, mientras que las 6 motos fueron destinadas a reforzar la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), a la que también se sumaron 23 nuevos agentes. “No nos conformamos con eso. Desde que asumimos la gestión, construimos un nuevo centro de monitoreo con más de 1.400 cámaras, ampliamos la base operativa de Gendarmería, compramos móviles con fondos propios, y seguimos invirtiendo en espacios públicos, cultura y deporte. Todo eso también es prevención”, señaló Nardini.

Durante el acto, el gobernador destacó la inversión provincial en seguridad ante el recorte de fondos nacionales: “Si alguien quiere saber dónde está el fondo de seguridad, que venga a Malvinas Argentinas, que vea los 19 patrulleros, que vea las 6 motos, que vea la inversión que está haciendo el intendente. No es retórica ni es campaña”.

El ministro Javier Alonso también subrayó las políticas que lleva adelante la gestión local: “No es lo mismo que los pibes estén tirados en una esquina drogándose a que los pibes tengan un Centro de Desarrollo Infantil, tengan un club, una escuela. Yo sé, Leo, de tu compromiso con la seguridad desde una perspectiva integral, de tu preocupación por abrir diferentes espacios públicos que sean de dignidad, donde la policía también puede hacer su trabajo”.

La jornada comenzó con la inauguración del nuevo CDI, un espacio de cuidado, enseñanza y contención para niños y niñas de entre 45 días y tres años. El edificio de 700 metros cuadrados que cuenta con capacidad para 180 chicos. “Recién venimos de inaugurar un CDI para los chicos y darle la oportunidad a los padres de salir a trabajar y que los puedan dejar en un lugar donde los estimulen, aprendan. Y todo eso se asocia a la prevención y la seguridad”, agregó Nardini.

El gobernador también anunció una inversión de $10.000 millones para finalizar el hospital universitario que está en construcción en el distrito, y recorrió junto al intendente los 5 kilómetros de repavimentación de la Ruta 23, una obra clave para la conectividad entre Malvinas Argentinas y San Miguel. “Nos pararon mil obras en las provincias. Toda la obra de mantenimiento y de refacción, todo parado”, denunció Kicillof.

También estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; la directora ejecutiva de Niñez, Andrea Cáceres; el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general del municipio, Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado, junto a comerciantes, emprendedores, representantes de las fuerzas de seguridad y vecinos del distrito.