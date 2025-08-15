Nuevos Aires lanzó su campaña en la Plaza de Pilar

Nuevos Aires, el frente electoral liderado por Adriana Cáceres y Lautaro Lucas, llenó de color la plaza central de Pilar con globos, stands y simpatizantes. Los candidatos escucharon inquietudes de los vecinos.

Este sábado, en el inicio formal de la campaña electoral, el centro de Pilar se tiñó de naranja con Nuevos Aires, el espacio político que se perfila como la tercera fuerza en las próximas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Repartiendo globos anaranjados, los candidatos a Concejales y Consejeros Escolares de Nuevos Aires escucharon a las familias que disfrutaban el sol de la plaza 12 de Octubre.

El lanzamiento de campaña de la lista contó con la presencia de Adriana Cáceres, primera Candidata a Concejal, el joven Lautaro Lucas, la periodista Viviana Toledo, el reconocido vecino Antonio “Tonito” La Greca, y los demás integrantes de la lista.

“Entre un extremo y el otro, estoy convencida de que son más los pilarenses que están cansados de la política y quieren soluciones concretas. Para eso está Nuevos Aires”, expresó Adriana Cáceres, ex Diputada Nacional del PRO.

Por su parte, Lautaro Lucas, Vicepresidente de la UCR, dijo: “Unidos por amor a Pilar, Nuevos Aires la voz de los vecinos en acción”.

A su vez, Viviana Toledo, conocida periodista de TV, quien incursiona por primera vez en política declaró que “Nuevos Aires es el cambio que Pilar necesita. Compromiso, transparencia y futuro”.

Los candidatos conversaron con los vecinos, participaron en una foto grupal, repartieron globos y estrenaron merchandasing de campaña que utilizarán en los principales puntos del distrito.