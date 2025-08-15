Nuevos Aires lanza la plataforma “Tu Municipio, Tu Decisión”

El frente Nuevos Aires presentó una herramienta digital para que los propios vecinos definan las prioridades de su localidad. “A los pilarenses les sobra ideas y mucho conocimiento para mejorar sus barrios y hay que escucharlos”, expresó Adriana Cáceres primer candidata a Concejal.

Nuevos Aires, el frente que se presenta en las próximas elecciones del 7 de septiembre, lanzó oficialmente “Tu Municipio, Tu Decisión”, una innovadora plataforma digital diseñada para dar voz a los vecinos de Pilar y permitirles influir directamente en las prioridades de su localidad.

“La herramienta está disponible en NuevosAires.com/tuvoz, y quiero invitar a todos los pilarenses a participar activamente, compartiendo ahí sus ideas y opiniones sobre temas cruciales como seguridad, educación, salud, infraestructura, desarrollo productivo y medio ambiente”, expresó Adriana Cáceres, ex Diputada Nacional y actual candidata a Concejal por Nuevos Aires.

Además de la plataforma de gobierno, que ya funciona en NuevosAires.com, el frente que busca ser la tercera fuerza en las próximas elecciones, pripone que el debate y las decisiones comiencen en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad de la Provincia priorizando la participación ciudadana como motor de cambio.

“Unidos por amor a Pilar, con esperanza y compromiso. Nuevos Aires: la voz de los vecinos que crecen y se proyectan en un Pilar distinto”, expresó Lautaro Lucas, joven dirigente del radicalismo, segundo candidato a Concejal por Nuevos Aires.

Con esta herramienta, Nuevos Aires refuerza su compromiso de escuchar para transformar, consolidando un espacio donde la voz de la comunidad sea protagonista en la definición de políticas locales.

“Queremos que las prioridades en el municipio las definan quienes mejor lo saben: sus propios vecinos. Esta plataforma es una invitación a escucharlos, sin intermediarios, y a construir un plan real de transformación desde abajo hacia arriba”, finalizó Adriana Cáceres.

📍 Más información y acceso a la plataforma:

🔗 NuevosAires.com/tuvoz