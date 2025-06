No todo está perdido: La Asociación Sanmartiniana de Manuel Alberti y Pilar reconoció a comerciantes patriotas

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (26-2-25) www.manuelalberti.com.ar El pasado 20 de junio, día de la Bandera nacional tristemente en la ciudad Manuel Alberti , especialmente en su calle principal y aledañas , no hubo colores patrios ni banderas como en otros distritos. VER NOTA RELACIONADA El municipio de Pilar otra vez dijo ausente al no impulsar algún tipo de actividad ni decoración en un lugar que parece no pertenecer a Pilar.

Dentro de esta triste situación que debería avergonzar a un jefe comunal como Federico de Achával , hubo una esperanza y fue descubierta. La flamante Asociación Cultural Sanmartiniana de Manuel Alberti y Pilar advirtió que dentro de algunos locales comerciales , la Patria aún latía en formato de arreglos decorativos c9n los colores de nuestra nación.

Por tal motivo los comerciantes fueron contactados y reconocidos con avalado por la Asociación de Pilar que promueve los valores del Paadre de la Patria con un certificado que reza “Por su compromiso con la identidad, los símbolos Patrios y los valores del Gral. San Martín “

El primero de ellos fue entregado al comercio de venta de artículos (todo suelto) llamado Libertia , ubicado en la esquina de Santa Julia y Avenida Hipólito Irigoyen de Manuel Alberti. Dicho comercio decoró su interior con banderas y escarapelas llamativas para contagiar a sus clientes el sentirse argentino. Su titular Paola Teves comentó ” Estamos muy contentos por esta distinción, tradicionalmente siempre adornamos con colores patrios desde el 25 de mayo, y si, notamos que cada vez menos comercios lo hacen.” . En nombre de todos los que allí trabajan Cecilia recibió el reconocimiento de manos de los sanmartinianos Noelia Gómez, (Secretaria),Gisella Casella (1ra vocal) y José Cuello (Diplomado sanmartiniano, fundador y Presidente).

“Fue un orgullo y honor inmenso, que a su vez arraiga una responsabilidad al seguir el legado del Padre de la Patria, así también el ir inculcando a nuestra sociedad sobre los valores y el amor por nuestra historia y nuestra Patria”, comentó Gisela Casella, primera vocal sanmartiniana . Por su parte la Secretaria Noelia Gómez al respecto dijo “Fue muy de mi agrado ver qué al menos una vecina y comerciante de Manuel Alberti conoce la historia de nuestra bandera y la honra en su día, por tal motivo le otorgamos este reconocimiento”. De igual Forma José Cuello , Presidente de la Asociación Cultural manifestó “Es una verguenza que no se incentive desde el municipio a decorar Manuel Alberti, como en otros distritos, afortunadamente , nosotros intentamos remediar esas falencias , inculcando el amor a nuestros símbolos Patrios e incentivándolo humildemente. Esos son valores del Padre de la Patria y en un entorno de un pilar Populista debemos resaltarlos más que nunca”

Durante los próximos días la Asociación Cultural Sanmartiniana de Pilar seguirá contactándose con algunos comercios más que a su manera dieron el apoyo a nuestra bandera sin esperar nada a cambio.