En mayo comienzan las celebraciones por los 60 años de Manuel Alberti, esperando el 11 de julio

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (2-5-25) www.manuelalberti.com.ar – Este 11 de julio, la localidad de Manuel Alberti conmemorará con orgullo el 60º aniversario de la llegada del primer tren al histórico apeadero “Kilómetro 42”, un hito que marcó el nacimiento de nuestra comunidad.

La fecha, propuesta por el periodista, escritor e historiador y conductor de Radio y Televisión, José Cuello fue institucionalizada como fecha fundacional mediante ordenanza municipal 222/12 en 2012, consolidando la identidad y memoria colectiva.

En mayo de 2025 comienza una serie de actividades que culminará con un masivo y emotivo acto central, organizado por la COMISIÓN DE PATRIIMONIO Y ANIVERSARIO de Manuel Alberti.

Como símbolo de gratitud y continuidad, se comenzó con la entrega escudos (que forma parte de la bandera de la localidad) a comerciantes y vecinos . Estos elementos, fueron preparados y donados por la COMISIÓN DE PATRIMONIO Y ANIVERSARIO en conjunto con la ASOCIACIÓN SANMARTINIANA DE MANUEL ALBERTI Y PILAR.

Estos escudos con los colores de la bandera de Manuel Alberti, están cargados de identidad y significado y son entregados a escuelas, instituciones, comerciantes y vecinos cuya obra en Manuel Alberti ha sido, como los antiguos constructores, invisible a simple vista pero fundamental para sostener el templo común que hoy es esta comunidad con casi 80.000 almas. La particularidad de la entrega es que los afortunados y meritorios destinatarios, deberán contestar una pregunta sobre la historia local y dejar un aporte para la posteridad sobre alguna vivencia o anécdota vivida en el terruño albertino.

La llegada del primer tren el 11 de julio de 1965 no solo conectó físicamente a Manuel Alberti con el resto del país, sino que también encendió una llama en la conciencia colectiva del pueblo. Ese día, como si se hubiese abierto una puerta hacia la historia, se fijó en el tiempo la primera piedra de lo que sería un proyecto comunitario guiado por valores, trabajo silencioso y visión de futuro, todo desde la precariedad y la humildad.

José Cuello ha cumplido, durante décadas, el rol de un verdadero guardián de la identidad de Manuel Alberti. Como obrero de la historia y artífice del legado simbólico, trazó los planos invisibles de nuestra cultura local en su obra “KM 42, historia de una localidad llamada Manuel Alberti” y más adelante en su cuarto libro titulado “Manuel Alberti, presbítero del encuentro” y prepara una serie de grandes sorpresas para este 60° aniversario que incluyen la participación de un proyecto en la CAMARA DE DIPUTADOS.

La Cápsula del Tiempo: mensaje al porvenir, también de aniversario

En 2015, con motivo del 50º aniversario, se selló una cápsula del tiempo con mensajes y recuerdos de los jóvenes del presente para las generaciones futuras. Un gesto que recuerda a quienes, sabiendo que no vivirán para ver la catedral terminada, igualmente colocan su piedra con fe. Este 2025 cumple 10 años de su silencioso viaje al futuro y será parte de actividades relacionadas.

Escudo, bandera e himno: pilares de identidad

Inspirado en palabras surgidas del pueblo —como si se tratase de un trabajo en logia abierta al cielo— Cuello diseñó el escudo y la bandera de Manuel Alberti en medio de la pandemia donde participaron vecinos, escuelas e instituciones eligiendo remotamente formas y colores que inspiró la localidad. Ambos símbolos representan los valores cardinales de la comunidad: fraternidad, trabajo, libertad y perseverancia. El himno local, cuya música ya suena en actos escolares, espera aún que manos jóvenes lo revistan con palabras que hablen de nuestro espíritu.

Recientemente fundada por José Cuello cómo Diplomado Universitario Sanmartiniano , la Asociación Cultural Sanmartiniana de Manuel Alberti y Pilar ha sido reconocida por el Instituto Nacional Sanmartiniano. Esta institución tiene como objetivo difundir los valores del Libertador —cuya espada y silencio siguen marcando el camino— e impulsar iniciativas culturales que fortalezcan el tejido moral y patriótico de nuestra comunidad.

El 60º aniversario de Manuel Alberti no solo es una evocación al pasado, sino también una apertura al oriente simbólico: donde nace la luz del futuro y como bien enseñan los antiguos constructores, el legado verdadero no se impone, sino que se deja sembrado en símbolos, en gestos y en silencios. Así, José Cuello —como Padre Fundador— ha labrado no solo historia, sino también espíritu. Como viene haciendo desde hace mucho, Cuello y ahora la flamante COMISIÓN DE PATRIMONIO Y ANIVERSARIO, evitan que la historia y sus celebraciones sean blanco de política partidaria o simplemente de faltas de respeto al pasado en manos de punteros políticos.