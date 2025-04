Doble distinción en el Éter: José Cuello, Mejor Conducción Masculina, y “Agenda de Radio”, Mejor Programa de Música del Recuerdo

Diario de la Ciudad de Manuel Alberti (1-4-25) www.manuelalberti.com.ar – Sin duda la radio es una eterna compañía durante la noche, durante el día pero especialmente en la cercana lejanía, lo que implica que puede ser nuestra compañera a miles de kilómetros de distancia. Esas ondas son las que potencian contenidos y es allí donde nos detenemos por un momento y en un galardón que premia los esfuerzos y personas que producen contenido en el dial.

José Cuello y el VGM Claudio Domínguez, Mentor del “Premio Internacional Destino Malvinas”

En una jornada que celebra la tradición y la innovación en el medio radial, el reconocido programa Agenda de Radio y su conductor José Cuello han sido destacadamente galardonados. El formato, que revive éxitos internacionales de los años 50’s a los 90’s, fue premiado con el distinguido galardón internacional “Destino Malvinas” en la categoría de Mejor Programa de Música del Recuerdo, mientras que José Cuello fue reconocido como Mejor Conducción Masculina en Radio.

Estos premios no solo resaltan la calidad del contenido emitido, sino también el compromiso y la pasión por rescatar la memoria musical de toda una generación. La gala de premiación se realizó en un marco de argentinidad y patriotismo. “El Premio internacional Destino Malvinas” es un clásico galardón consolidado por sus años de historia y reconocimiento desde las Fuerzas Armadas que combatieron en las Islas del Atlántico Sur, dejando en la historia a todos y cada uno de los Héroes que hoy son recordados. Es así que bajo la idea del VGM Claudio Domínguez llevó adelante año tras año este certamen donde exploran las radios del país y sus programas en búsqueda de la conexión con nuestra Patria, su historia y el legado de Malvinas. En esta oportunidad, como en ediciones anteriores, la participación no fue solo exclusiva del territorio nacional , sino que fueron partícipe emisoras de Uruguay y de Australia entre otras.

Premio Destino Malvinas Mejor Conducción Masculina en radio y Mejor Programa Música del Recuerdo

Para la entrega de cada una de las estatuillas en sus respectivos rubros estuvo presente una verdadera heroína, Liliana Colina , la única mujer y enfermera que pisó suelo en las islas en una complicada misión de rescate. Liliana hizo entrega de los principales galardones, charlando brevemente con cada mediático premiado, incluyendo a Cuello, quien antes de agradecer en público uno de sus dos premios obtenidos , le susurró al oído a Colina un “Gracias por defender nuestras islas, es un honor conocerla” .

Liliana Colina , la única mujer que pisó Malvinas entrega el premio a José Cuello

Llena de emotividad y en un crisol de emisoras de radio y conductores de programas radiales , la gala tuvo como plato central un exquisito Osobuco al Malbec, estilo bodegón con guarnición y salsa. La propuesta gastronómica y la entrega de premios en sí estuvo amenizado con números artísticos regionales que incluyeron una bailarina de danza árabe y un cantante melódico.

José Cuello se ha consolidado a lo largo de su trayectoria como periodista, escritor, historiador y conductor de radio y televisión. Con una carrera repleta de reconocimientos, sus credenciales incluyen el prestigioso Premio Lanín de Oro en 2008, entregado en la Patagonia, y el Premio CADUCEO del Bicentenario en 2010, entre otros galardones que evidencian su calidad profesional y su aporte a la comunicación en Argentina. Cada uno de estos reconocimientos ha servido de cimiento para forjar una carrera que trasciende el mundo de los medios, siendo un vínculo entre la cultura, la historia y la radio. Además de su labor profesional en la radio y la televisión, José Cuello es también un prolífico escritor y un incansable promotor cultural. Su obra literaria, que incluye títulos como “KM 42, historia de una localidad llamada Manuel Alberti”, “Pilar el Tratado”, “El Águila del Río de la Plata” , “Manuel Alberti, Presbítero del encuentro” y el cuento infantil “Blu, Pequeño Pío”, demuestra su versatilidad y capacidad para conectar con públicos de distintas edades. Asimismo, ha conducido diversos programas televisivos en CANAL 9, Argentinísima Satelital, Televisión Patagónica, y CANAL Provincial que complementan su labor radial, expandiendo así su influencia y recordándonos la importancia de preservar la historia a través de narrativas multimedia. La contribución de Cuello va más allá del ámbito radial y mediático porque se ve destaca también por su compromiso cívico y cultural, desempeñándose como presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Manuel Alberti y Pilar. En este rol, no solo ha impulsado iniciativas que promueven los valores y la herencia sanmartiniana, sino que también ha creado la bandera, el escudo y el himno de Manuel Alberti, símbolos que han contribuido a definir la identidad local y a consolidar el orgullo de la comunidad además de haber creado y lanzado la Cápsula del Tiempo M-A en su querida tierra albertina.

Agenda de Radio se distingue por su estilo único: un recorrido musical a través de éxitos internacionales de décadas pasadas que logran evocar recuerdos y emociones en su variada audiencia. El programa se emite los sábados a las 12 horas y mediante 12 radios a lo largo de todo el país, ampliando su alcance gracias a la sintonía de emisoras como NTV RADIO 104.5 MHz; FM Del Prado Satelital; FM Etérea Bariloche (Río Negro); Vox Radio (Neuquén); FM Línea Free 104.5 en Tres Lagos, Santa Cruz; FM Municipal 93.9 Senillosa Neuquén; Jol FM 106.5 en Pte. Derqui; Estación Cero 96.5 en San Juan; FM La Marea 95.1 en Partido de la Costa y Gran Aire Radio en Lanús. La interacción del público es intensa: los oyentes envían mensajes, audios y videos, consolidando un sentido de comunidad y participación que eleva el formato a una experiencia única y diversa. La doble premiación celebra, por tanto, la excelencia del programa como el compromiso personal y profesional de José Cuello. Su legado en la radio, la literatura y la promoción cultural se ve reafirmado con cada nuevo reconocimiento y su labor no solo enriquece el panorama mediático argentino, sino que también actúa como un puente que une el pasado con el presente.

En cada emisión, cada nota de esos éxitos de antaño y cada mensaje de sus oyentes se convierten en testimonio vivo de una identidad compartida que se renueva y se celebra a diario. Este reconocimiento es, sin duda, otro hito en la carrera de José Cuello, un hombre cuya vida y obra han dejado una marca indeleble en la cultura de Argentina. Al mismo tiempo, es un recordatorio del poder de la radio para preservar la memoria colectiva y para unir a las comunidades en torno a sus raíces y tradiciones.

La trayectoria de Cuello y el éxito de Agenda de Radio invitan a reflexionar sobre la importancia de mantener vivas nuestras historias y de apostar por la calidad y el compromiso en cada emisión y resaltar cada paisaje cultural de los lugares donde se encuentran las emisoras que lo emiten. José Cuello y “Agenda de Radio”: Éxito resonante con el respaldo de sus oyentes

En una celebración que consolida la relevancia cultural de Agenda de Radio, la interacción y los testimonios de los oyentes han sido clave para el éxito del programa y su conductor, José Cuello. Este fenómeno radial, premiado con el prestigioso galardón internacional “Destino Malvinas” y conducido cálidamente por el propio Cuello, ha logrado crear una conexión emocional profunda con su audiencia, quienes expresan su admiración y agradecimiento por esta propuesta única. Oyentes de distintos puntos del país, desde Bariloche hasta el Partido de la Costa, envían mensajes cargados de emoción y nostalgia, destacando cómo Agenda de Radio los transporta a épocas inolvidables a través de los éxitos internacionales de los años 50’s a los 90’s.

María Eugenia, desde oyente de FM Etérea Bariloche, menciona: “Escuchar Agenda de Radio es como viajar en el tiempo. Cada canción me recuerda momentos especiales de mi vida, y la conducción de José Cuello hace que todo sea más mágico ¡Vamos José!.”

Otro fiel oyente, Ricardo, desde FM Línea Free en Tres Lagos, Santa Cruz, comparte: “Es increíble cómo este programa logra reunir a personas de distintas generaciones en torno a la música del recuerdo. Cada semana espero con ansias la emisión en mi radio local, y siempre termino emocionado.” Desde el partido de Malvinas Argentinas (Buenos Aires), Carolina, oyente de NTV RADIO 104.5 MHz comenta: “José Cuello tiene un don para transmitir historias y emociones a través de la música y sus palabras. Su dedicación es admirable, y me enorgullece que nuestro país tenga un programa tan especial como Agenda de Radio.” Desde Senillosa en Neuquén, Andrés , que escucha por FM Municipal 93.9 expresa: “Escuchar a José Cuello cada semana es como tener una clase magistral sobre música y cultura. Su manera de narrar las historias detrás de cada canción hace que la experiencia sea única y enriquecedora”. Marta, oyente fiel de FM La Marea en el Partido de la Costa, dice: “Es emocionante saber que todavía hay espacios como Agenda de Radio, donde se valoran las épocas doradas de la música. ¡Gracias, José Cuello, por traer tanta felicidad a nuestras vidas!”. Lucía, conectada desde hace años y que viene siguiendo la trayectoria de Cuello por FM Del Prado Satelital, comenta: “No hay otro programa que me haga sentir tan conectada con mi pasado y mi familia. Agenda de Radio y José son un regalo para nosotros”. Desde Bariloche, Río Negro Ángel escribió “Los Sábados al Mediodía es una cita poner FM Etérea Bariloche para volver en el tiempo una vez más , como dice José”. Estos testimonios reflejan el impacto genuino del programa en la vida de sus oyentes. La interacción activa, que incluye el envío de mensajes, audios y videos a través de las emisoras asociadas. Cada aporte es una pieza que enriquece la experiencia compartida entre el público y el equipo detrás de Agenda de Radio. La conexión emocional que José Cuello ha construido con su audiencia es un ejemplo de cómo la radio sigue siendo un medio poderoso para unir a las personas a través de la música y la memoria. En un mundo mediático cada vez más digitalizado, Agenda de Radio se erige como un refugio de autenticidad y tradición, con un conductor que no solo entrega contenido de calidad, sino que además inspira a la comunidad a mantener vivas sus raíces.

Todos elos episodios se pueden escuchar en www.josecuello.com.ar/agendaderadio