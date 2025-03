Se creó la COMISIÓN PATRIMONIO Y ANIVERSARIO DE MANUEL ALBERTI y se preparan actividades culturales y un proyecto en la Cámara de Diputados

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (25-3-25) Con el objetivo puesto en los primeros sesenta años de vida de la Ciudad de Manuel Alberti, se dio a conocer recientemente la creación de una COMISIÓN DE PATRIMONIO Y ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE MANUEL ALBERTI, compuesta principalmente por vecinos, comerciantes e instituciones.

El proyecto comenzó a gestarse hace tiempo teniendo en cuenta varios factores referentes a la necesidad imperiosa de preservación de la historia y las celebraciones oportunas de cada 11 de Julio, pero principalmente evitar que determinados asuntos que hacen a la identidad y la memoria de la localidad , queden alejadas de intereses insanos de punteros políticos y de la política partidaria en sí.

La particularidad de esta convocatoria es que se han enviado y se siguen enviando INVITACIONES ESPECIALES a vecinos, instituciones y comerciantes para su convocatoria

En parte de las misivas cursadas el texto reza y explica su misión diciendo: “Nuestra historia como albertinos está en peligro y necesitamos voluntades para mantener vivo nuestro pasado y asegurar el futuro.

Hasta 2011 Manuel Alberti no tenía historia escrita pero con un libro y un documental (KM 42, Historia de una localidad llamada Manuel Alberti) comenzó a transitar el camino de la identidad.

Un año después y fundamentado por la investigación fue presentado por el autor José Cuello el proyecto para declarar el 11 DE JULIO , la fecha fundacional de la localidad de Manuel Alberti ya que ese día de 1965 se detuvo el primer tren en el antiguo apeadero KM 42. Tal proyecto se aprobó con la resolución nro. 222/12 y desde ese entonces cada fecha fundacional celebró aquel hito histórico atravesando diversas gestiones Municipales con un acto a la vera de la estación nuevamente impulsado por el periodista, escritor e historiador local.

Lamentablemente el acto fue politizado por varios miembros de vecinos afines a un sector político, buscando un rédito y no enfocándose en el hecho histórico en sí. Desde aquel momento se libró una batalla cultural habiendo quedado el creador de la fecha fundacional a cargo de celebraciones libres de política cada 11 de julio. En ese periodo se creó la BANDERA, el ESCUDO y se compuso el HIMNO de Manuel Alberti presentado en esas fechas donde tristemente el Intendente (Actual) Jamás asistió a ellos, haciendo actos paralelos repletos de Política Partidaria.

En los últimos dos años esa competencia ha cesado y sólo han prevalecido los modestos actos en la plaza Libertador San Martín y es por este motivo, el de evitar que se tome partida política una fecha que hace a la historia local, surge la necesidad imperiosa de crear esta COMISIÓN DE PATRIMONIO Y ANIVERSARIO de la Ciudad de Manuel Alberti para de alguna forma “blindar” y mantener alejados intereses que no sean los que corresponde a la memoria de un pueblo y organizar con ideas genuinas de vecinos tal celebración. Esto no excluirá a las autoridades Municipales puesto que se pretende demostrar que la organización está dirigida desde los ciudadanos, siendo las figuras políticas actores invitados solamente, como indica el protocolo para estos casos. (Estará en ellos adherir o no).

Esta “Comisión” velará por la preservación de lugares y objetos tales como casas, construcciones u objetos que aún existan en pie para ponerlos en valor de cara a las futuras generaciones.”

De igual manera ya se vienen preparando infinidad de actividades tanto en escuelas como en lugares públicos para festejar a lo grande. Esto incluye UN PROYECTO presentado en la CAMARA DE DIPUTADOS referido a Manuel Alberti y sus 60 años que será aprobado prontamente en sesión especial.

Otra de las celebraciones en este contexto es el décimo aniversario de la CAPSULA DEL TIEMPO, que sigue viaje al futuro en la Plaza desde 2015 y que lleva en su interior, autocartas de chicos de las escuelas locales, el libro con la historia de Manuel Alberti y objetos de la sociedad que la despidió durante la celebración del cincuentenario

La llegada de las primeras seis décadas de vida de Manuel Alberti, está uniendo legítimamente a un corte transversal de la sociedad albertina y se suman voluntades para que todo sea un gran festejo.

Granaderos , banda militar y posiblemente un desfile son algunas de las atracciones de este nuevo y legitimo festejo.