VERGUENZA NACIONAL: El Intendente de Pilar Federico de Achával otra vez le dijo “NO” al Padre de la Patria en la Posta del Pinazo

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (28-1-25) www.manuelalberti.com.ar El pasado fin de semana se llevó adelante otro emotivo encuentro sanmartiniano en la Posta Pinazo (La Lonja) con motivo de recordar el paso del General Don José de San Martín por el arroyo Pinazo donde recambió caballos camino a la batalla de San Lorenzo.

El evento comenzó a celebrarse la noche del sábado 25 con un acampe y culminó con el acto formal la mañana del domingo 26 junto a importantísimas instituciones argentinas donde se contó además con la bandera que estuvo en el portaaviones Argentino ARA 25 de Mayo que participó de la Gesta de Malvinas en el Atlántico Sur. La seguridad de los visitantes vino de la mano del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que envió patrulleros para custodiar el lugar, entendiendo la importancia del evento.

Desde hace algunos años, el sitio histórico se mantiene “vivo” gracias a la colaboración de vecinos y en especial por la Unidad Nacional de Granaderos (UNG) además de instituciones que adhieren junto a vecinos y comerciantes.

En esta oportunidad el Intendente de Pilar, Federico de Achával, volvió a ser indiferente con un evento Nacional y Patriótico al no asistir ni responder protocolarmente a la invitación, excusarse o adherir con una salutación epistolar. Su desprecio al General San Martín no quedó allí ya que no contribuyó con nada de lo solicitado para la realización de este evento. Los organizadores habían pedido en tiempo y forma por escrito, sillas, un gazebo, escenario, sonido, baños químicos, custodia policial y ambulancia, además de un grupo electrógeno o el tendido de electricidad. Nada de lo pedido para recibir a las instituciones fue entregado. Sólo cortaron un poco el pasto.

“El intendente municipal faltó a su palabra y a su firma, en proteger a todos los pilarenses y a los visitantes de la Posta Pinazo” dijo Adriana García consultada por el Diario de la ciudad de Manuel Alberti. “Estoy agradecida a los comerciantes que nos ayudaron para dejar lo mejor posible el lugar del Padre de la Patria. El amor al General San Martín es más fuerte que los políticos de turno” y continuó diciendo “Especialmente agradezco al Club San José y a los vecinos que permitieron luz eléctrica e ir al baño. El abrazo es fraterno en la Posta Pinazo”, declaró la ferviente impulsora del lugar Sanmartiniano “Agradezco a la prensa local por ayudarnos a difundir” también dijo entre lágrimas la vecina de Del Viso.

Por su Parte Horacio Waraka, referente de la Unidad Nacional de Granaderos comentó “Este sitio es muy importante. Aquí, en la posta del Pinazo, estuvieron los primeros Granaderos de la historia junto al Cnel. (En esa época) José de San Martín, Padre de la Patria, camino a lo desconocido, y cuatro días después llegaron a San Lorenzo, cabalgando día y noche y lucharon sin descanso dando pie al principio de la epopeya libertadora”, Y concluyó remarcando “Este lugar histórico, replegado y olvidado por las autoridades del lugar, de todos los colores, sólo confirma que cuando no quieres a tu Patria, menos queréis a tu Pueblo”.

La indiferencia contra el Gral. Don José de San Martín por parte del Intendente de Pilar Federico de Achával desconcierta y mucho, puesto que dicha actitud no coincide con alguien que (según se rumorea) buscaría la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Tener tales aspiraciones implica tener valores nacionales y respeto a los próceres argentinos y ha demostrado ir a contramano del sentir Nacional.

EL DESPRECIO DEL INTENDENTE FEDERICO DE ACHÁVAL A LA IDENTIDAD DE MANUEL ALBERTI

La localidad de Manuel Alberti también fue víctima de la indiferencia a las identidades por parte del Intendente Federico de Achával cuando fue invitado a abrir la CAJA DE LA IDENTIDAD en 2021, la cual contenía dentro la bandera de la ciudad de Manuel Alberti, creada durante la pandemia de Covid 19 junto a las escuelas, instituciones y vecinos. En su negativa dejó en claro que no le interesaba que Manuel Alberti tuviese una bandera, pues ya le costaba mantener una bandera municipal de Pilar. La caja conteniendo la bandera le había sido llevada especialmente para que hiciera los honores durante la celebración del día del Periodista en las instalaciones del Instituto Pellegrini donde finalmente nunca sucedió la apertura.

Momento histórico: Presentación de la Bandera de Manuel Alberti junto a vecinos e instituciones mientras el Intendente hacía un acto paralelo.

Pese a su primer desprecio a la identidad de Manuel Alberti, fue invitado al acto de izamiento de la bandera por primera vez en la plaza Libertador Gral. San Martín y en gesto reprochable asistió a un acto paralelo con sus punteros políticos en vez de a tan importante evento histórico.

Al año siguiente, en 2022, y tras componerse y registrarse el Himno a Manuel Alberti, el cual fue interpretado por la Banda Militar de Campo de Mayo y el Liceo Militar, tampoco asistió. Ese desprecio se renueva cada 11 de julio ya que rechaza las invitaciones enviadas para asistir al aniversario de Manuel Alberti.

Otro momento histórico: Primera vez que se toca el Himno a Manuel Alberti sin la presencia del intendente de Pilar

Su actitud mezquina también se vio reflejada hace poco con la Fiesta Mayor de la Localidad de Manzone donde fue invitado y no asistió e incluso donde el Concejo Escolar prohibió asistir a las escuelas al acto realizado por los vecinos.