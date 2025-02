ESTADO MUNICIPAL DE PILAR AUSENTE: Inseguridad y vandalismo en Manuel Alberti

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (27-1-25) www. manuelalberti.com.ar Manuel Alberti se encuentra en un estado de olvido en muchos sentidos, seguridad, inundaciones, falta de cloacas y apoyo a la identidad y los vecinos sin duda lo atribuyen a la mala gestión del Intendente Federico de Achával. Una gobernación que los albertinos prefieren olvidar lo más pronto posible ya que ha demostrado la falta de empatía y ha deshonrado, según estos mismos, fuertemente las funciones para las cuales ha sido elegido, velar por los vecinos.

Ahora la indiferencia va por más y las repercusiones se ven en un bochornoso hecho sucedido recientemente. La inseguridad reinante ha permitido que destruyan un lugar reconocido de Manuel Alberti cómo lo es el Pasaje SONIA COLMAN, (Ordenanza Municipal 245/14)

El lugar que recuerda a la Albertina que perdió su vida en de un disparo mientras trabajaba en el centro de Del Viso ha sido profanado tristemente. Según se supo la mesa y banco ubicados frente al mural con su imagen fue quemado intencionalmente. Este espacio se encuentra en la cabecera norte de la estación de Ferrocarril y la Calle Olivos, pleno centro de Manuel Alberti.

Natalia Espasa, una de las hijas de Colman manifestó hace poco más de un mes realizó un pedido a la Municipalidad del Pilar para que reponga el cartel de la ordenanza municipal robado impunemente.

“Hoy los vuelvo a hacer responsables de esto porque no solo que no tuvimos ninguna respuesta respecto al pedido, sino que dicho abandono por parte de este Municipio, sus concejales que hacen oídos sordos a los reclamos, y de él propio Intendente Federico de Achával me mintió en la cara cuándo me dijo que él se iba a ocupar, es que se llegó a esto”, expresó Natalia indignada.

“El abandono de espacios públicos en Manuel Alberti está a la vista, con sólo caminar unas cuadras en el barrio lo verán .Esquinas con tumultos de basura, calles intransitables, inundables, plazas olvidadas”, sentenció la hija de Sonia Colman.

Un sitio de memoria, de reflexión, de encuentro, donde a diario transitan cientos de vecinos un lugar que se logró conseguir con mucho esfuerzo, para recordar a la trabajadora fallecida, hoy se encuentra destruido por la falta de grandeza política por parte del Jefe Comunal.

FEDERICO DE ACHÁVAL MIENTE EN LA CARA Y ADEMÁS DESHACE LA HISTORIA LOCAL.

El intendente, más allá de no haberse ocupado del espacio público que recuerda a Colman, como prometió a la familia deja ver otro hecho impune que marca la falta de preocupación por la identidad de Manuel Alberti, sus personajes y la historia local. Este hecho involucra a la desaparición del Pasaje “Don José Iacurto” gestionado en Diciembre de 2009 bajo el EXPEDIENTE Nº 541/09 – 3851/10, y dada su aprobación mediante la ORDENANZA 30/10; DECRETO 1252/10

Desde entonces este pasaje entre las calles Santa Rita y Santa María, era un espacio público que servía también de acceso principal por ambos laterales a la Sala de Primeros Auxilios, el cual fue dejado de lado por la gestión de Federico De Achával, pasando por alto algo aprobado por el Honorable Concejo Deliberante de Pilar.