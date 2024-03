Fuertes declaraciones políticas de Martín Maganas, referente de La Libertad Avanza en Pilar

Apenas se conoció el discurso oficial dicho por el Intendente Federico de Achával en la apertura de Sesiones del HCD, las repercusiones no se hicieron esperar.

Quien salió al cruce rápidamente es el principal referente de La Libertad Avanza (LLA) en Pilar, Martín Maganas que disparó: “No deja de asombrar el cinismo del intendente Federico de Achával a la hora dar discursos. Habla de salud pública cuando los hospitales del partido son un desastre, los vecinos no consiguen turnos para atenderse, no hay guardia oftalmológica, ni pediátrica o ginecológica por eso socorremos a los vecinos con nuestros operativos sanitarios donde oftalmología, pediatría, ginecología y odontología son de las especialidades más solicitadas”

“Esto sin contar que en plena temporada de dengue brilla por su ausencia no solo la fumigación sino también la recolección de ramas que datan desde la tormenta de diciembre pese a la terrible suba que le dio a los impuestos, Pilar lamentablemente es un basurero a cielo abierto”.

Maganas apuntó también a lo vertido por el Jefe Comunal con respecto a la educación, refutándolo “Habla de educación cuando los chicos no llegan a la mitad de días de clases, es una odisea conseguir matrículas, las cajas de alimentos son paupérrimas, los alrededores de colegios están plagados de mugre, sin veredas y a los chicos de secundario que fiscalizaron para nosotros en la elección los dejaron libres”. En esa línea agregó “Otro tema es la universidad de Pilar la cual recibió 800 millones de pesos para su creación más el impuesto especial que se creó este año pero aún no hay nada más que palabras, porque como bien nos tiene acostumbrados el kirchnerismo, las universidades son para adoctrinamiento, cajas para sostener la militancia y algún que otro currito”.

¿Fuego amigo?

En este marco Martín Maganas no se privó de hablar de nada y en este sentido lanzó fuertes aldeclaraciones sobre integrantes de (LLA) en cargos de Pilar diciendo “Nuestro espacio no cuenta con concejales reales (Y me hago cargo de lo que digo) ya que Tito, Ioselli y Quintana fueron y son oficialistas que usurparon un espacio con el fin de estafar al votante”, disparó Maganas y continuó “Casañas Ongania, el único concejal que ingresó desde la lista oficial 135A, traicionó al espacio, negoció y se volvió un oficialista encubierto, es decir, no aprueba simplemente pega el faltazo y reconoce no interesarle discutir estos temas”. También Maganas justificó sus declaraciones y acusaciones afirmando ” Todo esto lo hago saber porque como dice Javier (Milei), la política vieja no corre más y no estamos dispuestos a vincularnos con situaciones que estafan a los vecinos en nombre de un espacio que solo tomaron para llegar al poder”

“Nuestro compromiso desde la libertad avanza es seguir trabajando junto Sebastián Pareja, senador Provincial y Luciano Olivera, coordinador, para en 2025 poder obtener la mayor cantidad de concejales y ponerle un freno a tanta corrupción y en 2027 poder terminar definitivamente con la casta en nuestro partido”.

El ex candidato a Intendente de Pilar por (LLA), parafraseando al Presidente Milei, cerró diciendo “Viva la Patria. Viva la libertad Carajo!”

Visitas: 59