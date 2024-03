Dos referentes de La Libertad Avanza de Pilar y de Malvinas Argentinas acompañaron al Presidente Milei en el Senado

Diario de la Ciudad de Manuel Alberti (4-3-24) www.manuelalberti.com.ar – El pasado viernes, el Presidente de Argentina, Javier Milei, inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso y en ese sentido el presidente Milei eligió las 21 horas para dar su discurso a poco más de noventa días después de su asunción presidencial . Según trascendidos la elección del horario nocturno fue explicada o como una medida para permitir que más personas pudieran verlo

Durante su discurso, que duró una hora y veinte minutos, Milei hizo un llamado a los gobernadores para firmar un Pacto del 25 de Mayo en la provincia de Córdoba, donde acordarán 10 puntos claves para la nueva etapa. Además, detalló la herencia recibida y las medidas implementadas desde que llegó a la Casa Rosada.

El Presidente Milei también se refirió a la situación económica del país, describiéndola como “posiblemente el momento económico más crítico de su historia“. Según Milei, los últimos 20 años han sido particularmente desastrosos para la economía argentina, con un gasto público descontrolado y una emisión monetaria desenfrenada.

El discurso de Milei fue seguido de cerca por la prensa y la opinión pública y contó con invitados especiales entre los que se encontraron dos referentes de La Libertad Avanza, uno de Malvinas Argentinas y otro de Pilar.

De este modo el principal referente de (LLA) del partido de Malvinas Argentinas, Fernando Schachtl estuvo presente en el recinto del Senado Nacional acompañando al Presidente en su discurso y manifestó al Diario de la Ciudad de Manuel Alberti tras ser consultado “La importancia de representar a los vecinos de Malvinas Argentinas con mí presencia en el Congreso y en total apoyo a nuestro presidente, es el camino que vamos trazando para demostrar que es el correcto” y agregó “Siempre agradecido de conformar el equipo de Sebastián Pareja y Luciano Olivera. Es de suma importancia apoyar en éste momento a nuestro presidente ya que la honestidad y las ansias de una transformación para obtener una mejor calidad de vida, son la base principal y nosotros como parte del equipo siempre vamos a acompañar las decisiones”.

Por otra parte quien también estuvo en el Senado acompañando el discurso del Presidente de los Argentinos fue el Martín Maganas, principal referente de (LLA) en Pilar y ex candidato a Intendente que por su parte declaró “Lo que nos dejó el discurso de nuestro presidente Javier Milei fue que le puso un punto final al despilfarro de plata en Argentina, algo que hacían antes los intendentes que gastaban el dinero en fiestas, en militancia y después corrían a pedirle plata a sus gobernadores”, lanzó Maganas. “Donde también puso el punto y final fue en los sindicatos que ahora van a tener que regirse por la ley electoral a la hora de hacer una elección y también la duración de sus mandatos”, advirtió.

El referente Pilarense de La Libertad Avanza trasladó a Pilar la situación exponiendo ”Acá en Pilar tenemos un problema con un Intendente que no rinde cuentas y hace uso en disfuncional del dinero, por ejemplo el caso de la universidad de Pilar qué quiere instalar, según él la quiere para el bien de los chicos y en realidad lo quiere para el bien de su bolsillo, porque ha tenido 800 millones de pesos que no ha rendido y quiere seguir pidiendo plata en nombre de la educación, en nombre de la salud y en nombre de los pobres. “

“Pilar va a tener que empezar a rendir cuentas de las Obras Públicas que el Jefe Comunal está diciendo que no puede continuar ni llevar adelante y en realidad es porque que nunca los tuvieron. El 70% del partido tiene calles de tierra, no tiene agua corriente, no tiene gas natural y no tiene cloacas, entonces ¿Cuáles eran las obras que hacía?”, sostuvo.

“Estaría bueno que intendente Federico de Achával conteste ¿Cuáles eran las obras que hacían? porque utilizan los diarios que son de ellos como si fueran prensa local para decirlo. Por fin se puso fin al gasto a la Obra Pública y ahora el Intendente, si quiere hacer una obra, va a tener que hacerlo con la recaudación del Municipio, como corresponde en cada caso”

Sin embargo el referente denunció “Algo que pasó acá con la Universidad de Pilar, es que el Intendente se dedicó a doblegar, a obligar a todos los Clubes y Entidades en el distrito para que le den el apoyo” y agregó “Yo lo sé muy bien porque hablo con muchos de ellos que no quieren darle apoyo y en algunos casos han sido amenazados con ser cerrado si no lo hacían. Es una dictadura civil dónde las empresas y entidades no tienen la posibilidad de elegir”.

De vuelta al ámbito nacional el discurso de Milei en la apertura de sesiones del Congreso 2024, marcó un hito en la política argentina, y dejó en claro que su gobierno buscará implementar cambios profundos en la economía y la política del país y esto se ve replicado en los municipios.

Visitas: 39