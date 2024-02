Vecinos de Manuel Alberti rodeados por el agua: “Populismo sí, obras hidráulicas no”

Los vecinos del Barrio “El Rocío” de Manuel Alberti muestran un enojo más que fundamentado porque el agua ingresa a sus casas. La lluvia otra vez hace que las calles y las casas se inunden y tengan que pasar momentos no deseados para nadie. El principal problema que sufren los vecinos de la calle Formosa y Batalla de Arroyo Grande, por ejemplo, es el eterno problema con las zanjas que no contienen la cantidad de agua que por allí pasa y desborda. Sumado la mala planificación a la hora de crear un Polideportivo a pocos metros (Ver nota anterior con reclamo de vecinos) se suma la suciedad en los desagües que aportan caos a la situación por falta de limpieza municipal. “Cada vez que llueve tenemos que estar con el corazón en la boca por miedo a que se nos meta el agua”, comentó desesperado Raúl. “Para populismo sí, para obras hidráulicas no ¿Cómo es el tema?”, sentenció furioso el vecino en las redes sociales.

De esta forma el malestar se continuó haciendo presente y es así que Lili, en comunicación con este Medio, también hizo énfasis en el pastizal de la estación de ferrocarril que, con esta lluvia y acumulación de agua traerá más mosquitos en una época donde se debe prevenir el Dengue.

