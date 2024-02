Nuevo operativo de Salud organizado por Martín Maganas y la “Fundación Anastasia”

El pasado miércoles 31 de enero integrantes de la Fundación Anastasia realizaron otro importante operativo de salud en otro barrio de Pilar. En este caso el punto de encuentro de los vecinos con la atención médica solidaria y empática fue en el Barrio Los Tilos.

Hasta el lugar se hicieron presentes profesionales de la salud que de manera cálida y desinteresada, atendieron las consultas de todos aquellos que esperaban una respuesta de los galenos ante la falta de atención que sufren por parte del Municipio de Pilar, según expresaron.

Los vecinos comentaron además que se les hace difícil acceder a un turno y ser atendidos o simplemente llegarse hasta un centro médico municipal donde cruzan los dedos y esperan tener suerte para ser atendidos.

“Estamos acá en los Tilos con otro operativo de salud porque en Pilar la salud es algo que no existe”, disparó Martín Maganas referente de LLA pilarense.

“A los lugares públicos la gente no tiene como llegar, los lugares de salud pública deben ser para la gente, cuando van no tienen turno y los médicos para colmo no se le paga bien y entonces no hay profesionales”, señaló.

“Tenemos muchos pedidos de vecinos que ofrecen sus casas como lugar de atención. Muchas veces son cosas simples lo que sufren y en 10 minutos los atienden. Acabamos de atender una Abuela que estaba complicada, los Abuelos están muy abandonados en Pilar, ella debería tener un seguimiento en algún hospital de Pilar”

En ese sentido y haciendo referencia a una importantísima adquisición para la dinámica de los operativos de Salud , Maganas comentó “La fundación Anastasia está presente y hoy incorporamos una ambulancia que va a poder realizar los traslados oportunos. Nos pasó que tuvimos un caso donde no se lo quiso trasladar”.

Según informaron desde la Fundación , la gente puede comunicarse con Martín Maganas para solicitar un operativo en su barrio por instagram, cuya cuenta es su propio nombre.

