Robaron 4 veces una Capilla en Manuel Alberti

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (30-1-24) www.manuelalberti.com.ar – Muchas veces se habla de un “Estado Ausente” en el respeto a nuestra historia local, a nuestros próceres, a nuestros valores y a nuestros pilarenses pero el olvido del Municipio ha llegado a límites impensados, límites que ya no se puede tolerar. Si bien la inseguridad es alarmante y creciente en Manuel Alberti y en todo el distrito, dadas las denuncias y comentarios en redes sociales de los vecinos que lo sufren a diario. Ahora la INSEGURIDAD llegó a involucrar la “Casa de Dios”.

La Capilla nuestra Señora del Rosario , ubicada en Calle Saavedra (Continuación de Padre Roquetta) y Ruta 26 fue el objetivo de delincuentes, no una, sino cuatro veces.

“A mitad de diciembre me avisan, cerca de mediodía, que habían entrado a robar en los salones (Cáritas, Catequesis, Reuniones de grupos) y se llevaron la parte de arriba de un ventilador (dejaron el pie), alrededor de 20 sillas de plásticos, herramientas”, narró el Padre Juan Castro Zavalía en una entrevista exclusiva para El Diario de la Ciudad de Manuel Alberti.

En esa oportunidad los ladrones entraron haciendo un agujero en el alambrado que da a la Ruta 26 y por tal motivo desde la Capilla comenzaron a buscar quién podría hacer las rejas para proteger las puertas y pedir presupuestos.

“Vinieron las fiestas y el 4 de enero me interné por 5 días por una operación de eventración y vesícula. Estando ya en casa, pero haciendo reposo, me llamaron para avisarme que habían vuelto a entrar a robar (sería el 11 o el 12). Yo no podía moverme así que la denuncia la hizo la señora de Cáritas. Y a la semana siguiente volvieron a entrar dos días seguidos. (El 24 y el 26)”, recordó acongojado el presbítero.

“En el 3er robo (el del 24) fui el 25 a la comisaría a hacer la denuncia pero, como había habido un accidente tenía que esperar alrededor de dos horas y no podía esperar tanto porque tenía la misa de la Virgen. Esa misma noche volvieron a entrar. No se han producido robos de gran magnitud (excepto las sillas que se necesitan para las reuniones y la catequesis, dos escaleras y dos máquinas de coser). Sí han causado daño rompiendo puertas y tirando por el piso toda la mercadería de Cáritas, tanto alimentos como ropa de lo que no se llevaron nada”.

“Si hubiera sido necesidad se hubieran llevado ropa y alimentos. No lo hicieron. Por el contrario, tiraron todo por el piso. El delito es más que nada para hacer daño (no podría asegurar si por odio a Cristo o a la Iglesia) pero en los días que corren hay mucha maldad”. Sentenció el Párroco.

Vecinos, colaboradores e integrantes del clero de la diócesis de Zárate Campana están apenados y desilusionados por el olvido al que se encuentran sometidos donde el compromiso del municipio y especialmente del área de seguridad les es esquivo.

Visitas: 132