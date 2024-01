Martín Maganas y la Fundación Anastasia realizaron un importante operativo de Salud en Pilar

El pasado miércoles 23 de enero , se llevó adelante un operativo de salud en el Barrio Río Luján. El mismo comenzó poco después de las 17 hs en el comedor Corazón Abierto.

“Estamos haciendo un operativo de salud con la Fundación Anastasia, de la cual soy parte y este panorama demuestra que los derechos adquiridos no existían en Pilar , si nosotros no venimos a darle salud a sus barrios, no tienen la más mínima posibilidad de ver un médico clínico”, expresó el referente de Pilar por LLA, Martín Maganas.

“Yo creo que habremos atendido hoy a unas 100 personas. Lo que duele es que la gente no tiene medios y van a los hospitales y no hay turno, no hay médicos. Estamos hablando de algo fundamental”, alertó.

“Siento que el estado municipal no invierte recursos en salud, se lo quedan ellos, lo gasta en camionetas, en fiestas o pagan fortunas. 30 mil dólares por lo menos es lo que pagan a la artistas para que alguien ganan a cantar acá en un inicio y viven de la salud de la gente. La salud es algo de lo que se tendrían que estar ocupando desde el municipio. Hace poco volvieron a cobrar, mejor dicho, a inventar más impuestos”.

En ese sentido Maganas hizo una apreciación sobre el estado municipal. “El intendente Achával, tiene realmente una elocuencia para inventar impuestos, todos los años, se inventa impuestos. Yo me pregunto ¿Dónde está la plata? Los invito a todos a los funcionarios que se expongan a una auditoría para ver qué lo que hacen con la plata del impuesto. Ya que ni siquiera la rendición de cuenta nos deja ver”.

Con respecto a la Fundación Anastacia , Martín Maganas expresó: “Obviamente esto lo hacemos todo con nuestro bolsillo, donando nuestro tiempo, dedicación y amor. Lo hacemos realmente porque nos naces de nuestro corazón, la ayuda a la gente, se sale de un tema político”.

“Yo he venido trabajando hace muchos años con otra Fundación con la cual trabajaba y lo hacíamos a nivel Nacional. Allí me ocupaba más que nada del tema Salud y promover y enseñar oficios”.

Este operativo de salud es uno de los que se realizan todas las semanas en distintos puntos de Pilar y la intención de la Fundación es poder reunir más médicos de diferentes especialidades, para poder atender la diferentes problemáticas que estamos encontrando.

La comunicación con los vecinos de los barrios es fluida mediante whatsapp, donde la gente se expresa solicitando soluciones a sus necesidades, que son respondidas en tiempo y forma por los integrantes de la Fundación.

