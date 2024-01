Matías Yofe: “Con el tarifazo aprobado en el HCD ahora cargar combustible en Pilar será más caro que en otros distritos. Buscaremos la nulidad de la Sesión”

Diario de la Ciudad de Manuel Alberti – Pilar 21-01-25 www.manuelalberti.com.ar – La polémica por la votación de un IMPUESTAZO en Pilar está lanzada. El HCD de Pilar aprobó un paquete de medidas generadas en el segundo mandato del Intendente de Pilar, Federico De Achával y desde distintos sectores de la oposición alertan a la población del significado de esta aprobación.

En una entrevista exclusiva para el Diario de la Ciudad de Manuel Alberti Matías Yofe, referente político indiscutido , Presidente de la Coalición Cívica ARI de Pilar, y en clara oposición al Kirchnerismo gobernante en Pilar manifestó “Estas medidas influirán en la vida cotidiana de nuestros vecinos. Es ilógico pensar que el mismo gobierno que está hablando del saqueo a la clase media, tome medidas que son inflacionarias como la tasa vial (la tasa al combustible) o que graven las compras en el supermercado”.

“No salgo de mi asombro con el aumento de la tasa de servicios generales (que es la 2da que más recauda) por una catástrofe natural, se ve que De Achával es muy creativo, ya que por cada catástrofe te pone tasas, acá dice que es por la recolección de ramas, cosa que en su gestión siempre fue ineficiente, y en los días posteriores al tornado, casi ni se vio presencia municipal”, afirmó Yofe y continuó “Por el contrario, eran los propios vecinos limpiando sus barrios”.

Desde la oposición alertaron que una de las principales “luces rojas” que se han encendido son por lo que ya está sucediendo, pues está en vigencia el paquete de medidas del Impuestazo y eso habilita a un sobreprecio que deberán pagar los pilarenses cuando carguen combustible en el distrito o quienes también pasen y lo hagan en Pilar.

“El combustible líquido saldrá más caro en nuestro municipio, ya que se va a cobrar un 2.5 % por litro de combustible (dependiendo que se cargue, podrán estar pagando $20 más por litro, aproximadamente $1200 por tanque”, disparó Matías.

Otra luz roja que se encendió fue la referida a la manera en que se llevó adelante la sesión en el HCD el día de la votación del tarifazo, en la cual no se permitió la presencia en el recinto de vecinos.

“Las sesiones, según la Ley Orgánica de las municipalidades, deben ser públicas, por el contrario, en caso de no serlo, esta medida debería ser votada por todos los concejales. El día de la sesión nos hicimos presentes pero desde la presidencia del HCD dejaron un listado de los que podían ingresar y los que no. A nosotros no nos permitieron el ingreso y fue así que por ello realicé una denuncia en Fiscalía y vamos a ir al Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad de la sesión”

Por este motivo desde los sectores opositores resaltan que es muy importante que todos los vecinos conozcan y hagan valer sus derechos, que participen, que se involucren, que sepan de qué manera trabajan y que votan quienes nos representan.

Así se destaca entonces que con este impuestazo los comercios en los Centros Comerciales de Pilar, ya sean grandes o chicos, también cobraran en cada compra que realicemos ese aumento y pasarían a ser agentes de recaudación.

Con respecto a la votación del Concejo Deliberante Matías Yofe expresó: “La Libertad Avanza (LLA) en su totalidad o votó a favor o se ausentó, algo que es muy llamativo ya que su eje de campaña fue un discurso de estado minimalista y de anti impuestos, no entiendo estas contradicciones, me parecen una falta de respeto a la sociedad”.

Según información de público conocimiento Yofe reveló que por LLA, los Ediles Ioselli y Quintana votaron a Favor, mientras Onganía y Tito no fueron a la sesión. Por otra parte del espacio de Juntos por el Cambio (JXC) el Concejal Alarcón votó a Favor y el Concejal Álvarez estuvo ausente. En contrapartida 4 Concejales de JxC votaron en contra, siendo ellos: Sebastián Neuspiller, Daniel Agostino, Adriana Cáceres y Amalia Leguizamón.

“Son momentos de mucha angustia en la sociedad, la inflación nos viene ahogando y no es solamente de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Hay que repensar el modo de financiamiento interno de modo tal que no siempre sea metiendo la mano en el bolsillo al vecino cuando las cuentas no dan. Y mucho menos de un modo tan extorsivo como este”, dijo Yofe.

“Es hasta violento el hecho de ir al supermercado y que te obliguen a pagar una tasa municipal por comprar o que te cobren $3000 por empleado que tenes en tu empresa o que te cobren más por juntar las ramas, cuando de por sí, es la obligación del municipio”.

“Hoy la gente tiene angustia, fundamentalmente la clase media, que día a día se le hace más difícil pagar sus cuentas, prepaga, colegios, supermercado, combustible, transporte y como si fuera poco en nombre de un Estado presente te empujan un poco más al abismo. Mientras eso sucede lo vemos al intendente De Achával creando mesas y discutiendo los aumentos y el DNU del presidente Milei, es muy contradictorio. Siento que particularmente en Pilar hay cada día más tasas y cada día más abandono”.

El referente político pilarense finalizó diciendo “Hoy podría parafrasear al intendente en campaña de 2015 y decirle – La pileta no se come – “.

De ese mismo modo, otros referentes políticos enfrentados al oficialismo pilarense actuaron en consecuencia. Tal fue el caso del ex candidato a Intendente de Pilar por LLA, Martín Maganas, quien con un grupo de vecinos y bajo la lluvia quiso presenciar la jornada de votación del IMPUESTAZO pero no le permitieron el acceso y hasta protagonizó un duro cruce de palabras con el edil José Molina al pedirle explicaciones por el voto a favor de las medidas que afectan al bolsillo de los vecinos.

Por otra parte La Concejal Adriana Cáceres (bloque PRO) hizo declaraciones públicas donde dejó en claro que se opuso al impuestazo propuesto por el intendente Federico Achával y responsabilizó a quienes “hace 3 meses le dieron su voto y hoy se hacen los sorprendidos“, haciendo clara referencia a lo sucedido en el HCD donde el gobierno de Pilar impuso la creación de nuevos impuestos que afectan severamente a vecinos, la industria, el comercio y también al precio de las naftas.

