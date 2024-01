Un comedor de Pilar lucha para seguir adelante

Hace 6 años en un rincón de Pilar comenzaba un sueño. Un sueño impulsado por saciar una necesidad. La necesidad de poder alimentar a algunos chicos del barrio.

Poco a poco el amor y la contención de un comedor de Río Luján fueron creciendo, pero lamentablemente desde ese entonces la cantidad de familias que necesitaban ayuda también comenzó a incrementarse.

Todo ese esfuerzo fue coordinado desde el principio por una solidaria vecina que decidió actuar y no quedarse de brazos cruzados.

Hoy ayuda a 250 familias y cada vez se hace más difícil y se siente sola porque no recibe la ayuda necesaria y termina siempre poniendo de su bolsillo para lograr ese “día a día”.

“Hay veces que siento que no puedo más con todo, pero pienso en mis chicos y me levanto”, confesó la mujer solidaria.

“Cuando comienzo con las actividades del comedor cada día, siento que es lo más lindo que me pudo pasar, siento que puedo ayudar a los que más lo necesitan con lo que tengo a mano y mi paga es la sonrisa y los abrazos de los chicos del barrio cuando se van del comedor con la pancita llena con algo”.

“Yo les doy mucho afecto cada vez que vienen , y ellos también, hasta muchos de ellos me dicen Abuela” , confiesa.

Cocinando con manos solidarias y un corazón abierto a la solidaridad

Este viernes, la vecina solidaria y sus colaboradores, vieron con alegría la llegada de Martín Maganas y su equipo de La Libertad Avanza de Pilar, para escuchar sus necesidades y acercarle oídos que los “oigan” y ojos que “vean” cuán abandonados se encuentran, víctimas de un estado ausente.

El ex precandidato a Intendente de Pilar continúa trabajando con recorridas, operativos de salud y otras actividades solidarias en todo el distrito para acompañar a distintas instituciones que recurren a él y en esta oportunidad, pasadas las 18 hs compartió un momento cálido con los responsables del comedor y los chicos y padres que asisten diariamente.

“A la gente la tienen olvidada, la tienen abandonada y no les importa más que para un voto”, afirmó el referente de LLA en Pilar.

Martín Maganas conversando con las colaboradoras del comedor solidario

“La dignidad es que cada persona pueda producir lo que consume, que puedan contar con las herramientas para no esperar nunca más un político mesiánico que venga a prometer y decir que los vas a salvar, que eso sabemos que nunca ocurre” , lanzó Martín.

“Sabemos que es una promesa que queda en palabras vacías, lo único que logran es el voto y después los tienen siempre esperando la caja de comida, la ayuda para que lo atienda un médico y realmente la gente está viviendo en esclavitud en el siglo XXI”, resaltó.

“Nosotros estamos luchando contra esclavistas en pleno siglo XXI, y siento que en este comedor no tienen los recursos, pero se respira amor y se respira olvido. Acá te nace lo más profundo que uno puede sacar, el corazón. Uno termina sintiendo que esa gente es familia y la tendencia es a ayudarlos como si fuera tu propia familia, poder ayudarlo con el tema de lo que sea, trabajo, comida o que puedan tener a alguien que les enseñe un oficio y que los haga salir adelante. Liberarla a la gente es darle la posibilidad de que trabaje. Somos todos iguales, somos todas personas que merecemos el mismo trato y merecemos que todos nos preocupemos por los que menos tienen“.

En ese sentido Maganas hizo referencias estadísticas que indican que en Pilar el 70% son pobres y que el 70% de Pilar vive en calle de tierra. Además que hay casas que no tienen agua corriente, no tienen gas natural y que esa gente no tiene trabajo, no tiene salud y no tiene educación.

De este modo refiriéndose a su espacio aclaró “ Nosotros somos personas que no seguimos a Javier Milei, sino que pensamos como Javier Milei. Tenemos pensamiento propios e individuales y eso es lo que nos hace diferente a la política que siempre vivimos.”

También reconoció que tiene a una persona que ha llevado a todos a trabajar en unidad y esa persona es Sebastián Pareja, quien trabaja hoy, con Javier Milei y con Karina Milei en Casa Rosada.

“Nosotros trabajamos en conjunto con Sebastián y lo que hacemos en cada distrito (A mí me toca Pilar), es darle herramientas a la gente que es lo que el Presidente de los Argentinos dice”.

“Yo creo que el Presidente Javier Milei se va a tomar el tiempo para visitar cada distrito como lo hizo en su momento y cada provincia por eso espero con ansias su llegada a Pilar”, concluyó Maganas.

El comedor comunitario finalizó la jornada con la noticia de que pronto podrán tener “herramientas” para poder aprender oficios y así apuntalar las economías de los hogares vulnerables del barrio y de las familias que asisten a él, potenciadas y gestionadas con amor y respeto por el espacio de LLA de Pilar, de la mano de Martín Maganas y su equipo.

