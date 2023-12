Malvinas Argentinas: Cierre de Ligas 2023 

El intendente del municipio de Malvinas Argentinas, Leo Nardini; junto a la 1ra concejal, Noe Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado y el subsecretario de Deporte, Juan Pablo Matas, realizaron la entrega de trofeos de las Ligas de Fútbol Infantil de los clubes de barrio de Malvinas Argentinas. El encuentro tuvo lugar en el Polideportivo “Tierras Altas-Tortuguitas”.

Leo Nardini, dijo: “Es un día de celebración, donde los niños y las niñas que participan de las Ligas de Fútbol de Malvinas, están recibiendo estos trofeos que son un premio a toda la actividad que realizaron durante el año”. “Los papás, la comisión directiva de cada club, nosotros desde el municipio, todos ponemos lo mejor. Desde la Subsecretaría de Deporte se trabajó, también, para que cada chico pueda tener su trofeo por haber participado de la Liga”, agregó.

Durante el 2023, han participado de las Ligas de Fútbol más de 80 instituciones barriales de Malvinas. Se desarrollaron los siguientes torneos: infantiles (de 4 a 14 años, divididos por categorías de edad); juveniles (a partir de los 14 años); el “Torneo de la Familia”: desde la categoría sub 17 ( jóvenes de hasta 17 años), femenino (mayores de 18 años), primera (hombres entre 18 y 29 años), senior (hombres de 30 a 39 años); y master (mayores de 40 años); y fútbol femenino en las categorías: sub 10, sub 13, sub 17, primera y damas.

Al finalizar la entrega de trofeos, Nardini expresó: “El deporte social es muy importante para Malvinas, somos un Estado presente y queremos que los chicos estén haciendo deporte y no estén en la calle”. “Seguimos invirtiendo en deporte, en cultura y en recreación, porque son políticas de inclusión que acompañan y fortalecen el crecimiento de cada niño, niña y de cada joven malvinense”, concluyó.

Visits: 0