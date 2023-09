*Sergio Massa, Leo Nardini y Noe Correa, inauguraron el Viaducto “Papa Francisco” de Malvinas Argentinas*Está ubicado en la calle Gustavo “Cuchi” Leguizamón, en cercanía a la estación de “Los Polvorines” del ferrocarril Belgrano Norte. Esta obra transformó el espacio público de Malvinas Argentinas, con mejores accesos, apertura de nuevas calles, iluminación y más conectividad.Malvinas Argentinas, 16 de septiembre de 2023 – El ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente, Sergio Massa; junto al ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leo Nardini; y a la intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa; realizaron la inauguración oficial del viaducto “Papa Francisco”, que une el centro cívico de Malvinas Argentinas con la ciudad de Los Polvorines.Leo Nardini, dijo: “Inauguramos una obra más que importante, que no solamente nos conecta, sino que también es parte de la seguridad vial. Es histórico, porque es esa obra pública que genera empleo, pero que además acerca, que conecta, que nos une como argentinos. El túnel simboliza eso”.Sergio Massa, por su parte, expresó ante a los presentes: “Leo, Noe y Luis Vivona, me permitieron hoy compartir con los vecinos de Malvinas lo que sentimos, lo que anhelamos y lo que somos”. “Esta nueva obra representa la unión de los argentinos, en un momento en el que nos quieren dividir, nosotros mostramos que tenemos vocación de unir. Es ahorro de tiempo, de dinero, los vecinos de Malvinas ya no esperarán más que suba la barrera del tren para cruzar”, agregó.El viaducto cuenta con una direccionalidad de doble mano, con dos carriles de 3.6 metros de ancho, veredas de seguridad de 0.5 metros a ambos lados del muro lateral, con tramos de rampas a cielo abierto, puentes ferroviarios y puentes viales. Martín Ron y su equipo el “Squadrón”, estuvieron a cargo de la pintura muralista con temática del Mar Argentino, evocando a las Islas Malvinas.Diego Giuliano, puntualizó en que “estas obras son posibles porque hay alguien que empuja”, luego explicó: “Estas cosas se hacen en un país donde hay obra pública. Queremos decirles a todos los habitantes que van a disfrutar de esta obra, que realmente la aprovechen, y agradecerles a los trabajadores y a todos los que han puesto su esfuerzo para que esto se concrete”.La obra incluyó la pavimentación de las calles Suipacha; Suiza; Savio; Remedios de Escalada; Piedras y la nueva calle Gustavo “Cuchi” Leguizamón. Un total de 18.180 mts2 de rodamiento de hormigón. También se recuperó el espacio público de las cercanías al viaducto, como parte de un convenio con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

