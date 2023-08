INSEGURIDAD DE N MANUEL ALBERTI: Robaron a una maestra Jardinera

La inseguridad en Manuel Alberti no da respiro a los vecinos, el flagelo de los robos continúa acentuándose más i más y no deja tranquilo a las personas de bien que transitan por las calles. El pasado viernes muy temprano por la mañana, pasadas las 7.30 aproximadamente una joven docente que trabaja como maestra en el Jardín 933 de Manuel Alberti y lamentablemente fue atacada por la espalda por un ladrón que ante violentas amenazas le quitó su teléfono celular para luego de increparla se dio rápidamente a la fuga.

La docente advirtió que había a cerca obreros trabajando pero no hicieron nada pues todo fue muy rápido.

Según declaraciones de la maestra Jardinera, y por lo poco que pudo ver por el shock del momento, relató que el asaltante era una persona muy joven.

“Da bronca porque uno se la rompe trabajando y no salen baratas las cosas, es mucho el esfuerzo que alguien tiene que hacer para comprarse algo, es una violación a la privacidad y a todo, yo estoy muy mal, no puedo dormir, no estoy bien y no quiero que nadie más pase por algo así”, manifestó la docente asaltada.

