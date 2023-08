SIGUE EL ESCÁNDALO: Además de la placa del monumento de Manuel Alberti, ahora robaron la del busto del Gral. San Martín y desde la Intendencia no se solidarizaron aún con el hecho

El pasado 11 de julio de 2023, aniversario de la localidad de Manuel Alberti, fue el marco para la reposición de dos placas que habían sido vandalizadas hace ya largo tiempo atrás, una la del busto del Gral. San Martín y la otra del monolito a la memoria del Presbítero Manuel Alberti.

Ambas placas fueron restituidas por José Cuello vecino y periodista, escritor, historiador y conductor de Radio y Televisión con la presencia del Regimiento de Granaderos Gral. San Martín, el Regimiento de Artillería “Tomás Iriarte” la Asoc. Cultural Sanmartiniana de San Miguel y junto a vecinos, alumnos y scouts.

La ceremonia sirvió para engalanar la celebración de un nuevo aniversario de la fecha fundacional de la ciudad de Manuel Alberti, en este caso el número 58 desde la llegada del primer tren. Como corolario la jornada también fue el momento ideal para presentar la Pro Comisión Asociación Sanmartiniana de Manuel Alberti.

Lamentablemente a los pocos días se conoció la sustracción de la placa (reconstruida en acrílico) del monolito que contiene la tierra del lugar de la tumba del Presbítero Manuel Alberti, hecho que causó profundo malestar en los vecinos, instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales, dejando ver la situación en que Manuel Alberti se encuentra con un ESTADO MUNICIPAL AUSENTE, dónde pone el énfasis en otros aspectos tales como obras que llegan justo antes de una elección y dejan de lado la IDENTIDAD de un pueblo.

Aparentemente a los pocos días también robaron la placa del busto del Gral. San Martín ubicado a escasos metros del monolito. Ante tal situación no se hicieron esperar los comentarios de apoyo y condena a este tipo de atropello a la historia nacional.

“La verdad que es muy triste esta situación, primero una y luego otra fueron sustraídas las placas y algunos vecinos ya hablan de celos político en vez de vandalismo común. Lo cual sería muy triste si fuese cierto, pues yo soy periodista y vecino, y primero soy vecino, luego periodista”, declaró el creador del monolito, creador de la Bandera de Manuel Alberti y compositor del Himno a Manuel Alberti.

“Sin duda es un hecho que entristece y enoja a la gente, pero más lo hace cuando pasado ya varios días, desde el Municipio, nadie se ha solidarizado pese a yo mismo haber comentado a la Secretaria del Intendente de Pilar el hecho y pedido una reunión con el propio Jefe comunal para conocer su parecer ante este atropello. Cabe destacar que el Intendente de Pilar, cuando presenté la bandera creada con los vecinos instituciones y colegios en plena pandemia de Covid 19, pese a ser invitado no asistió a tan importante evento, ni lo hizo un año después cuando presenté el HIMNO a Manuel Alberti, por eso puedo hablar de lo que interpreto como un estado ausente en el sentido expreso del no acompañamiento a la identidad de un pueblo, por eso creo entender por qué la gente habla de celos políticos. Esto tendría sentido si yo militase en algún partido pero a mí la política no me interesa, porque yo no hago política, hago Patria”, declaró Cuello, escritor de la historia de la localidad y creador de otros proyectos tales como la Cápsula del Tiempo, la Fiesta Provincial de la Solemnidad Fundacional de Manuel Alberti o el proyecto mí escuela es noticia.

La triste realidad y el arrebato de la identidad local se reflejaron en muchos medios de comunicación regional, nacional e internacional

Los comentarios escritos tampoco tardaron en hacerse eco y uno de los primeros en darse a conocer fue el del reconocido actor Alberto “Paco” Fernández de Rosa quien expresó enérgicamente “Me conmueve la responsabilidad de los vecinos que, lejos del centralismo porteño, mantienen en pie los valores de nuestra cultura, doblemente meritorios al sostener una política cultural desde fuera de la administración pública. Nuestros héroes históricos son de todos, las calles son de todos y las plazas también. Cultivar y exaltar la lucha histórica por la conformación de la patria con sus banderas democráticas, independistas, de libertad y justicia, promovidos por el pueblo mismo, debieran ser acompañadas por la política; merecen mínimamente el apoyo presencial del gobierno. Pena grande cuando eso no ocurre. En los barrios nos juntamos en las asociaciones vecinos con distintas ideas políticas y en el supermercado o la confitería o la vuelta del perro nos encontramos todos. ¿Qué proyecto político se puede pensar con la cabeza puesta en las diferencias? Gracias querido José Cuello, mis ochenta años de edad, con sesenta y cinco de militancia, siete de prohibición y un exilio, me autorizan para, humildemente, agradecer tu esfuerzo y lamentar la incomprensión y falta de acompañamiento. Probablemente la intensidad de gestionar no permita advertir iniciativas fuera de las propias”. (Alberto Fernández De Rosa)

Otros apoyos manifestados fueron algunos de los siguientes

“No hay palabras para definir semejante robo en la cara de las autoridades pertinentes, después del arduo trabajo que se realizó para reemplazar la anterior placa. Semejante hecho que oscurece a la historia de la nación, es una traición… y debería ser juzgada como tal.”, (Horacio Waraka)

“Indignada es poco!!! Años de investigación de andar de acá para allá y de un día para otro nos encontramos con esta noticia! Tenemos una intendencia para unos pocos parece! Tanto el suceso de la placa como la desinformación hacen que se note fuertemente la carencia cultural. Una lástima, ojala y dios mediante aparezca!” (Gisela Casella)

“El repudio que causa esta falta de respeto a toda la comunidad, enaltece el trabajo de José Cuello, hombre que cuida nuestra memoria con amor y creatividad. Pero no hay que bajar los brazos. ¡Viva la Patria! ¡Viva Manuel Alberti!” (Franco Ricoveri)

“Desde el Grupo Mi Antiguo San Miguel consternados por lo sucedido más que era de reciente reposición, dando nuestro total apoyo a nuestro amigo José Cuello , estando a disposición para cualquier ayuda que podamos brindar para que se solucione este vandálico suceso… como siempre decimos en nuestros actos , la sociedad es el primer defensor del patrimonio histórico y cultural de los pueblos y es nuestro deber recordar esto a nuestros representantes , La difusión de la historia local es el principal vector para lograr el cariño del pueblo por su patrimonio histórico cultural, es una tarea del conjunto de la sociedad! nos la debemos! Por una pronta solución! Abrazo para todo Alberti!” (Claudio D’Angelo)

Es una vergüenza que destruyan el trabajo d una persona que trabaja por y para Manuel Alberti. Creo firmemente que son mandados a romper el trabajo de Jose Cuello porque es lo único que rompen en la plaza, si a ustedes no se les cae ni una idea de como trabajar por Alberti al menos respeten el trabajo de Cuello que lo hace desinteresadamente por nuestro pueblo, vamos funcionarios así no van a ganar nuevamente. (Norma Pons)

“Desde La Libertad Avanza de Pilar repudiamos enérgicamente este hecho de vandalismo que atenta contra la historia, la identidad, la unión y solidaridad no solo de los vecinos de Manuel Alberti sino de todo el municipio.” (Martín Maganas)

“A ver acá hay dos problema una muchas veces pase por la plaza de Manuel Alberti y no había luz, otras veces vi gente indigentes por ahí los que se robaron. Son para vender Pero acá el culpable es el municipio Se Intendente vigile a sus muchachos Perón decía Los muchachos son buenos pero si lo vigilan mejor”. (Tony Astrada)

Si bien hay una investigación encaminada mediante el análisis de cámaras privadas se busca a los autores del hecho y sus potenciales cómplices buscando saber a quién responden. Dos nuevas placas fueron ya mandadas a fabricar y una nueva invitación será enviada a la intendencia para su nueva reposición.

