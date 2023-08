INSEGURIDAD EN MANUEL ALBERTI: Se robaron una computadora en la Escuela 46

Una computadora nueva había sido entregada a la escuela primaria número 46 “Héroes de Malvinas” de Manuel Alberti por parte de Nación y la entrega se produjo poco antes del receso escolar. La mauina contaba con un sistema conocido como INTRANET del programa CONECTAR IGUALDAD. Esta importante adquisición se guardaba dentro de la oficina de Dirección, en un armario desde donde se la robaron.

La computadora no tenía clave de acceso y tenía sólo documentación para las escuelas y era exclusivamente para el trabajo administrativo del Director, según se estipula desde Nación.

Misteriosamente desapareció desde dentro del establecimiento y se desconoce cómo el o los ladrones lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba.

“Me da mucha bronca saber que se la robaron porque yo me doy cuenta cuando la busco y no la encuentro” manifiesta indignada Fabiana Herrera, Docente y directiva del establecimiento. “Un niño no la va a robar porque estaba escondida en el armario, eso lo tengo en claro así que es obvio que fue una persona adulta, eso me indigna”.

La pieza robada es una computadora del tipo NOTEBOOK marca DELL LATITUDE 5430 y su robo deja expuesta la condición de desprotección, inseguridad y olvido en que se encuentra la localidad.

