Malvinas Argentinas: Leo Nardini y Noe Correa visitaron distintos centros de jubilados

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leo Nardini, y la intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, recorrieron diferentes centros de jubilados del distrito en el marco del Día del Abuelo. Los encuentros se dieron en las distintas localidades y ciudades de la comuna.

“Los abuelos y las abuelas nos llenan de energía. Siempre es bueno reencontrarnos porque nos recuerda de dónde venimos, cuales son nuestros valores y que la amistad es algo que nos va a unir siempre”, expresó Nardini.

“Gracias a cada uno, a cada una, porque todo lo que me fueron enseñando me queda guardado en el corazón y me fortalece el alma. Los quiero”, dijo el ministro, quien resaltó: “Me reencontré con muchos adultos mayores a quienes tuve la oportunidad de conocer cuando estuve como jefe de la UDAI Anses de Malvinas”. “Que lo recuerden a uno con ese cariño o con alguna anécdota, me impulsa a seguir trabajando por más, con más fuerza, mejor espíritu”, finalizó Leo Nardini.

Por su parte, Noe Correa dijo: “En el marco de los festejos por el día del abuelo, estamos recorriendo con Leo todas las localidades, convocando a todos los centros de jubilados de Malvinas Argentinas. Tenemos la oportunidad de saludar, celebrar y compartir momentos con quienes dos dan su alegría y experiencia como miembros activos de la comunidad malvinense”. “Ellos son importantísimos miembros de la gran familia malvinense y buscamos que puedan vivir con plenitud y mejor calidad de vida”, subrayó la intendenta.

Impactos: 0