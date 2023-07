Zelaya ya tiene su cajero automático

A partir de ahora, Zelaya cuenta por primera vez con cajero automático, el cual fue inaugurado esta tarde por el intendente Federico Achával, acompañado por vecinos de la localidad. Son dos nuevos cajeros del Banco Provincia, en la plazoleta de la estación de tren, que le simplifican la vida a los vecinos, que ya no tendrán que trasladarse a otras localidades para realizar trámites u operaciones bancarias.Allí, Achával destacó: “Queremos que Zelaya crezca. Con la Provincia compartimos esa mirada de fortalecer cada pueblo y los cajeros permiten que los recursos de la comunidad queden en la comunidad, potenciando el comercio local. Todos los días vamos a trabajar para que nuestros vecinos vivan mejor”. En un trabajo conjunto del Municipio con el Banco Provincia, Achával ya inauguró cajeros también en barrios que hasta ese momento no contaban con este servicio, como Lagomarsino, Villa Astolfi y Peruzzotti. Así, con un Estado presente en cada barrio, se va por mucho más para llegar a todos con soluciones concretas.Estuvieron presentes el subgerente general del Área de Soporte del Negocio del Banco Provincia, Marcelo Zarlenga, y la titular de ANSES Pilar, Rosario Belaustegui, entre otros funcionarios y concejales. “En Zelaya fortalecimos el centro de salud, la escuela, asumimos un compromiso con todas las localidades y su identidad. No vamos a descansar un solo día porque vamos por mucho más”, finalizó Achával.

