Cáceres exige que el Municipio informe cómo está actuando ante la ola de femicidios

La pre candidata a Intendente por Juntos, Adriana Cáceres, ingresó en el Concejo Deliberante de Pilar un proyecto para conocer las acciones, estadísticas y programas que existen en Pilar para proteger a las mujeres._La Concejal y pre candidata a Intendente por el espacio de Patricia Bullrich, Adriana Cáceres, presentó en el Concejo Deliberante de Pilar un pedido de informes para que el gobierno rinda cuentas sobre su accionar ante la ola de violencia contra las mujeres que afecta al partido.”Lo que pasa en Pilar con los femicidios es gravísimo. No hablamos de inseguridad, son delitos especiales que tienen todo un andamiaje institucional de contención y prevención que no estaría funcionando. Exigimos conocer cómo maneja el Municipio este tema tan sensible”, expresó Cáceres.El pedido de informes de la ex Diputada Nacional que trabaja para ser la primer Intendente mujer de Pilar de la mano de Patricia Bullrich, se realiza en momentos donde se suceden distintos hechos y crimenes sobre cuestiones de género que impactan al distrito.El proyecto que ingresó en el deliberativo local exige, entre otras cosas, que el Municipio informe sus estadísticas sobre violencia y femicidios, cuál es el rol de la Secretaria de la Mujer, el detalle de políticas tendientes a prevenir y erradicar estos delitos, qué acompañamiento se provee a las denunciantes y víctimas, que se especifique las intervenciones de la Comisaría de la Mujer, que expliquen el funcionamiento y entrega de botones antipánico, que informen cómo coordinan con las políticas públicas nacionales y provinciales sobre el tema y, sobre todo, conocer los resultados logrados.

