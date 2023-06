La fuerza de Milei en Pilar: Se presentó local partidario en el marco de la candidatura de Martín Magana para intendente

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (8-6-23) www.manuelalberti.com.ar -Este jueves 8 de junio se llevó adelante la inauguración de LA CASA DE MILEI EN PILAR ubicada en colectora Oeste de Panamericana (12 de octubre 870) entre Alsina y 11 de Septiembre.

Pasadas las 19 hs. y ante más de 1500 personas el evento contó con la presencia de Luciano Olivera , coordinador de La Libertad Avanza – 1ra Sección , junto a Sebastián Pareja, Coordinador de La Libertad Avanza también en la Provincia de Buenos Aires y como principal orador a Martín Maganas Pre candidato a Intendente de Pilar.

Antes de subir al escenario principal Martín Maganas habló para El Diario de la Ciudad de Manuel Alberti y comentó: “Me siento muy contento hoy y estoy sorprendido, no pensamos que habría tanta convocatoria, pero bueno, creo que lo que está necesitando el vecino es un cambio y Javier (Milei), es ese cambio.

Ante la pregunta sobre la reelección del actual intendente de Pilar dada a conocer el mismo día de la presentación de Maganas, este respondió diciendo: “No, veo para nada bien una reelección de un intendente. Yo creo que un intendente tiene que poder cumplir su mandato en cuatro años y tiene que hacer todos los cambios que necesita, si no lo hizo quiere decir que no fue eficiente”.

En cuanto a su preparación y decisión de postularse para Intendente de Pilar, Maganas dijo: “Hace veintisiete años que soy empresario y eso te da un poquito de amplitud a la hora de hablar a nivel nacional, nivel local, de entender un poquito de lo que es la realidad y hay dos temas que son fundamentales; uno que es la inflación y otro la seguridad y bueno uno como empresario toca todos esos temas constantemente con la gente que trabaja en los lugares donde uno se mueve y tras año vas viendo diferentes problemas que se generan por malas decisiones políticas”.

Luciano Olivera también hizo declaraciones en la noche pilarense comentando: “La verdad que la repercusión que está teniendo Martín a nivel local es muy importante. Nosotros hoy nos estamos encontrando con referentes y con dirigentes que participan dentro del espacio y me sorprende esta gran convocatoria de vecinos, vecinos con quienes en estos días se estuvo trabajando con el grupo de jóvenes y parte también de la mesa política de Pilar. De esta forma se les avisó de la inauguración de un nuevo de Javier Milei y hoy acá están presentes”.

En ese sentido Olivera recordó “En Moreno durante una caminata de Javier Milei personal de reciclado se bajó del colectivo para sacarse una foto con Él y le comentaron, che, sos la última esperanza “.

Ante la pregunta sobre la posible visita del candidato presidencial libertario respondió: “Por supuesto que puede estar por acá, son temas obviamente a coordinar porque que son ciento treinta y cinco municipios pero sí claramente está la idea de Javier en algún momento caminar y acompañar no solamente a Martín sino a toda la mesa política del lugar .

En otro momento previo al inicio del acto Sebastián Pareja se manifestó diciendo sobre Pilar: “Todavía no lo pude recorrer todo pero la verdad que está divino Pilar, digno de la primera sección electoral y del espacio que representamos; la idea es tener única lista, no ir a internas, nosotros no podemos desconocer la ley y a aquellos que quieran participar que lo hagan pero sí dentro espacio y dentro del ordenamiento. Estamos apuntando a casi una sola lista con el objetivo de que se beneficien todos aquellos que vienen trabajando de hace mucho tiempo por Javier Milei y evitar el oportunismo político la posibilidad de meterse por algún lado”, finalizó.

La velada estuvo engalanada por pre candidatos a intendente de La Libertad Avanza de distintos distritos de la región, tales como Andrea Vera de Moreno y Fernando Schachtl de Malvinas Argentinas entre otros.

Impactos: 8